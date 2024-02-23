В Польше хотят запретить ряд украинских продуктов: озвучен список

Польша намерена ввести существенные ограничения на ввоз ряда товаров из Украины, которые власти страны считают важными для своего рынка. Более того, там также хотят осуществлять ограничительный контроль за этими товарами прямо на границе.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Он отметил, что ограничения на ввоз планируется ввести для:

сахара;

мяса птицы;

яиц;

замороженной малины;

яблочного сока;

подсолнечного и рапсового масла.

"Мы стремимся достичь двустороннего соглашения с Украиной, которое и заменило бы действующее эмбарго на зерно, и расширило бы меры защиты рынка на другие чувствительные продукты. Мы хотим ввести существенные ограничения на приток таких товаров из Украины – включая детальный и даже ограничительный пограничный контроль", – говорится в сообщении.

При этом Секерский выразил мнение, что украинская аграрная продукция представляет угрозу не только Польше, но и всей Европе. Ведь фермеры из ЕС якобы "не могут выдержать конкуренции".

"Из-за чрезмерного открытия территории Европейского Союза для притока товаров из Украины наибольшие потери понесли польские фермеры. Нет сомнений, что Украине нужно помочь, но открытие (европейского рынка – Ред.) для импорта сельхозпродукции в ЕС не может быть таким, как сейчас", – сказал польский министр.

Поляки настаивают на решении вопроса на своих условиях

Ранее же польский премьер Дональд Туск заявил, что для поиска решения сложившейся ситуации нужны технические переговоры на уровне ЕС. И для этого он собирается провести встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен – чтобы обсудить изменения в условиях торговли с Украиной.

Впрочем, Туск отметил: Польша видит решение вопроса в удовлетворении ее интересов. Чего, по его словам, будет добиваться как от Украины, так и от ЕС.

"Хочу заверить вас, что переговоры с Украиной продолжаются. У нас хорошие отношения, хоть и есть разница в интересах. ... Мы будем убеждать и Киев, и Брюссель согласиться с польской точкой зрения на ситуацию. ... Мы предупредили об угрозе, связанной с либерализацией торговли с Украиной. Польша обязана защищать собственный рынок", – резюмировал он.

Поляки преувеличивают роль Украины в своих проблемах

В то же время, министр аграрной политики Николай Сольский ранее подчеркнул: польские фермеры сильно преувеличивают роль нашей страны в своих проблемах. Он объяснил, что в течение последнего года:

Украина экспортировала в Польшу продукции на 1,6-1,7 млрд долларов;

однако импортировала из нее на практически сопоставимые 1,1-1,2 млрд долларов.

При этом, отметил Сольский, "никто из украинцев не слышал, что нужно что-то запрещать ввозить из Польши". "Мы всегда старались и стараемся вести переговоры. Я абсолютно уверен, что этот градус эмоций нужно уменьшить и точно не использовать украинскую тематику [полякам в своих интересах]. ... Протест в Польше, в отличие от всех других стран, имеет гиперболизированное внимание к Украине", – констатировал глава Минагрополитики.

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу" – ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины на 6,6 млрд долларов.

"По данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран – крупнейших торговых партнеров", – подчеркнул нардеп.

Более того, отметил он, фактический баланс торговли с Польшей для Украины является гораздо более отрицательным, чем это видно по официальной статистике, – "в силу занижения импорта". Тогда как Украина для Польши, "по данным их статистики, является большим партнером как страна-импортер".

"В случае с блокированием автомобильных таможенных переходов – это реальный выстрел себе в ногу. Потому что наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Польша проведут переговоры из-за блокады польскими же фермерами границы. Встреча запланирована на 28 марта в Варшаве. Участие в ней примут представители правительств стран. При этом от проведения переговоров на границе польские власти отказались.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!