В октябре в Украине будет новый курс доллара: к чему готовятся банки

В банковском секторе Украины готовятся к подорожанию наличного доллара уже в октябре. Ожидается, что в следующем месяце курс валюты будет находится в рамках 37,5-40 грн, что превысит текущие показатели.

Об этом рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: до конца сентября наличный доллар в Украине будет стоить 38,7-39 грн.

"По нашему расчету, возможный коридор на наличном рынке может быть на уровне 37,5-40 грн/доллар – с незначительным спредом (до 0,3 грн). А также при небольшой амплитуде ежедневных колебаний, которая будет находиться в пределах 0,3-0,5 грн", – сообщил Лесовой.

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Впрочем, подчеркнул банкир, точно предугадать, как поведет себя наличный курс в октябре, сейчас крайне сложно. Ведь все будет зависеть от ряда нюансов и факторов. Среди них:

объемы международной финансовой помощи и системность их получения;

дальнейшие действия НБУ по либерализации валютного рынка – в частности, возможный переход к плавающему курсу;

экспорт агропродукции;

начало нового отопительного сезона.

Какой курс сейчас

За выходные доллар в украинских обменниках подорожал. Утром 25 сентября они выставили его курс на среднем уровне 38,18/38,29 грн (покупка/продажа), что на 24 коп. дороже в покупке, чем утром 22 сентября, и на 14 коп. – в продаже.

В банках же курс наличного доллара не изменился и остался на уровне 37,7-38,3 грн (покупка/продажа). Среди крупных учреждений дороже всего валюту покупал ПУМБ – 37,75 грн. Самый низкий курс выставили Универсал Банки и OTP Bank – 37,1 грн. Остальные учреждения покупали доллар по 37,3-37,4 грн.

Продавал же валюту дороже всего Креди Агриколь Банк – 38,6 грн. Самый низкий курс выставил ПриватБанк – 37,9 грн.В остальных банках он составил 38-38,3 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время руководство Нацбанка заявило о намерении вернуться к гибкому курсу наличного доллара. И отказаться таким образом от фиксированного, который сейчас составляет 36,56 грн.

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