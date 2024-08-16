В обменниках заметно переписали курс: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники ощутимо снизили курс доллара в покупке – однако немного повысили в продаже. Утром 15 августа они определили его в средние 40,73/41,38 грн (покупка/продажа). Что на 15 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 3 коп. дороже в продаже.

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Банки же выставили курс на среднем уровне 41/41,45 грн (покупка/продажа). Что:

на 10 коп. дешевле в покупке;

на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,32-41,5 грн. Так:

ПриватБанк – 41,35 грн;

Укрэксимбанк – 41,4 грн;

Райффайзен Банк – 41,32 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

OTP Bank – 41,5 грн.

Покупают же они ее в среднем по 40,75-41,05 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,75 грн;

Укрэксимбанк – 40,8 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Сенс Банк – 41,05 грн;

OTP Bank – 41 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом через несколько дней

В то же время, по прогнозу банковского сектора, на следующей неделе (19-25 августа) в банках ожидается существенное изменений курса наличного доллара. Так, прогнозируется, что стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41-42 грн/доллар. Таким образом, не исключается рост курса в продаже.

В обменниках ожидается такой же коридор – 41-42 грн/доллар. Так что не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В целом же, подчеркивается, в предпоследнюю неделю августа влияние на валютный рынок будут оказывать несколько факторов. Среди них:

Соблюдение баланса между покупателями и продавцами, "а значит, более-менее понятны и достаточно прогнозируемы курсовые колебания".

"Будет действовать режим управляемой гибкости, что допускает возможность увеличения валютных интервенций для насыщения спроса и установления равновесия", – объяснил Лесовой.

Сохранение "векторной" периодичности.

Т.е., после роста наступит этап незначительного курсового понижения и наоборот.

Незначительность ежедневных курсовых изменений.

"Ситуация на валютном рынке в глобальном смысле не претерпевает изменений: постепенный рост курсовых показателей пока будет едва заметным и то лишь для достаточно "придирчивых" и "наблюдательных" граждан. Ведь будет действовать режим "управляемой гибкости" и все изменения будут умеренными, без чрезмерных скачков", – резюмировали банкиры.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров.

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