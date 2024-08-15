Банки готовятся ощутимо переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам через несколько дней

В украинских банках ожидается существенное изменений курса наличного доллара. По прогнозам, на следующей неделе (19-25 августа) его стоимость в них будет находиться в пределах 41-42 грн/доллар. Вечером же 15 августа банки выставили курс на среднем уровне 41,1/41,5 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

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О курсовой ситуации рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: в обменниках ожидается такой же коридор – 41-42 грн/доллар. Вечером же 15 августа они выставили курс на среднем уровне 40,88/41,35 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Кроме того, отметил банкир, разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках и 30-50 коп. в обменниках. Разница курсов продаж:

10-20 коп. в банках;

30-50 коп. в обменниках.

В целом же, подчеркнул он, в предпоследнюю неделю августа влияние на валютный рынок будут оказывать несколько факторов. Среди них:

Соблюдение баланса между покупателями и продавцами, "а значит, более-менее понятны и достаточно прогнозируемы курсовые колебания".

"Будет действовать режим управляемой гибкости, что допускает возможность увеличения валютных интервенций для насыщения спроса и установления равновесия", – объяснил Лесовой.

Сохранение "векторной" периодичности.

Т.е., после роста наступит этап незначительного курсового понижения и наоборот.

Незначительность ежедневных курсовых изменений.

"Ситуация на валютном рынке в глобальном смысле не претерпевает изменений: постепенный рост курсовых показателей пока будет едва заметным и то лишь для достаточно "придирчивых" и "наблюдательных" граждан. Ведь будет действовать режим "управляемой гибкости" и все изменения будут умеренными, без чрезмерных скачков", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров.

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