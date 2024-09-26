В обменниках покупают доллары по новому курсу: сколько стоит валюта

В украинских обменниках подешевел доллар. Утром 26 сентября они определили его курс на среднем уровне 40,83/41,64 грн (покупка/продажа). Что на 7 коп. дешевле как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

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Банки же определили стоимость наличной американской валюты в средние 41,15/41,6 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. дешевле в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.

В целом же, согласно мониторингу OBOZ.UA, утром 26 сентября крупные учреждения покупают наличный доллар по 39,2-41,1 грн. Так:

ПриватБанк – 40,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,05 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Ощадбанк – 39,2 грн.

Продают же они ее по 39,7-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,48 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Ощадбанк – 39,7 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Стоит ли скупать доллары

В свою очередь, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай считает, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту – в т.ч., доллары, – и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

Он объяснил: также хранение наличности подвергает деньги другим рискам – краже, пожару и т.д. Из-за чего владедец может остаться совсем без средств.

"Купить ОВГЗ или вложить деньги на депозит должно быть не менее привлекательным вариантом, чем купить евро или доллар и положить под подушку. Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома, сверх суммы "заначки на форс-мажор". Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы и т.п.", – сказал Гайдай.

В то же время он подчеркнул: если в следующем году будет достаточно внешнего финансирования, у Нацбанка не будет причин отходить от режима управляемой гибкости. Который предусматривает плавную девальвацию гривни под контролем НБУ. Т.е., курс иностранных валют – в т.ч., доллара, – будет расти.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в проекте бюджета на 2025 года курс доллара закладывается на уровне 45 грн. Однако этот показатель не является целью для министерства финансов. Напротив,его нужно воспринимать как ориентировочный – прежде всего, для планирования расходов. Т.е., искусственно тянуть курс нацвалюты к 45 грн/доллар там не собираются.

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