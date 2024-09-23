Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, во что лучше вкладывать деньги

Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту – в т.ч., доллары, – и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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Об этом рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, передает DOU. Он объяснил: также хранение наличности подвергает деньги другим рискам – краже, пожару и т.д. Из-за чего владедец может остаться совсем без средств.

"Купить ОВГЗ или вложить деньги на депозит должно быть не менее привлекательным вариантом, чем купить евро или доллар и положить под подушку. Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома, сверх суммы "заначки на форс-мажор". Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы и т.п.", – сказал Гайдай.

Кроме того, отметил он, сейчас "хорошее время и для бизнес-инвестиций". Ведь в отдельных отраслях можно рассчитывать на большую прибыльность, чем от консервативных депозитов или ОВГЗ.

"Во что бы я ни вкладывался сейчас точно, так это в дополнительные бетонометры для получения дохода. Уровень риска и неопределенности слишком высок при нынешней доходности", – отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул: если в следующем году будет достаточно внешнего финансирования, у Нацбанка не будет причин отходить от режима управляемой гибкости. Который предусматривает плавную девальвацию гривни под контролем НБУ. Т.е., курс иностранных валют – в т.ч., доллара, – будет расти.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е., у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время, на 18 сентября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,41 грн.

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