В обменниках пересчитали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
За выходные в Украине снизился курс наличного доллара. Так, утром понедельника 5 февраля обменники покупают его в среднем по 37,94 грн, а продают по 38,05 грн. Что на 4 коп. дешевле в как в покупке, так и в продаже, чем вечером пятницы 3 февраля.
В банках же утром 5 февраля курс наличного доллара определили в средние 37,57/38,1 грн (покупка/продажа). Что:
- на 3 коп. дешевле в покупке, чем вечером 3 февраля;
- на 5 коп. – в продаже.
В целом, крупные учреждения покупают доллар по 37,1-37,55 грн. Так:
- ПриватБанк – 37,45 грн;
- Ощадбанк – 37,55 грн;
- Укрэксимбанк – 37,4 грн;
- Укргазбанк – 37,55 грн;
- Сенс Банк – 37,55 грн;
- Укрсиббанк – 37,45 грн;
- Универсал Банк – 37,1 грн;
- OTP Bank – 37,45 грн;
- Креди Агриколь Банк – 37,4 грн.
Продают же они валюту по 38,05-38,2 грн. В частности:
- ПриватБанк – 38,05 грн;
- Ощадбанк – 38,05 грн;
- Укрэксимбанк – 38,1 грн;
- Укргазбанк – 38 грн;
- Сенс Банк – 38 грн;
- Укрсиббанк – 38,05 грн;
- Универсал Банк – 38,2 грн;
- OTP Bank – 38,05 грн;
- Креди Агриколь Банк – 38,05 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
НБУ снизил официальный курс
В свою очередь, Нацбанк на 5 февраля выставил официальный курс доллара на уровне 37,57 грн. Т.е., опустил на 3 коп. по сравнению с действовавшим на выходных.
Какой курс ожидают в банках
В то же время, банковский сектор не исключает подорожания наличного доллара на текущей неделе – 5-12 февраля. По прогнозу, в это время стоимость американской валюты будет находится в пределах коридора купли и продажи от 38 до 39,5 грн.
Разница же между курсами купли-продажи, как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, напрямую будет зависеть от текущего спроса на наличную валюту. Составлять же эта разница, по прогнозу, будет:
- в пределах 50 коп. в банках;
- до 1 грн в обменниках.
В то же время, по его словам, ежедневные колебания курсов на наличном рынке будут находиться в рамках 30-50 коп.
В целом же, отметил банкир, стратегически ситуация на валютном рынке не претерпит существенных изменений. Ведь действие режима "управляемой гибкости", введенное НБУ, будет продолжаться.
"Следует ожидать удержания определенного баланса на рынке валют и сохранения относительной "стабильности" курсовых изменений. Однако в ситуацию могут вмешаться и другие обстоятельства, которые сейчас предусмотреть достаточно сложно", – подчеркнул Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.
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