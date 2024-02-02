В украинских банках готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать после выходных
На следующей неделе – 5-12 февраля – в Украине не исключается подорожание наличного доллара. При чем, как в покупке, так и в продаже. По прогнозу банковского сектора, в это время стоимость американской валюты будет находится в пределах коридора купли и продажи от 38 до 39,5 грн. Вечером же 2 февраля банки покупают валюту в среднем по 37,6 грн, а продают по 38,15 грн.
О возможных изменениях рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: ежедневные колебания курсов на наличном рынке будут находиться в границах 30-50 коп.
Разница же между курсами купли-продажи напрямую будет зависеть от текущего спроса на наличную валюту. Составлять же эта разница, по прогнозу, будет:
- в пределах 50 коп. в банках;
- до 1 грн в обменниках.
В целом же, отметил банкир, стратегически ситуация на валютном рынке не претерпит существенных изменений. Ведь действие режима "управляемой гибкости", введенное НБУ, будет продолжаться.
"Следует ожидать удержания определенного баланса на рынке валют и сохранения относительной "стабильности" курсовых изменений. Однако в ситуацию могут вмешаться и другие обстоятельства, которые сейчас предусмотреть достаточно сложно", – подчеркнул Лесовой.
Стабильный курс от НБУ
В то же время, на выходных в Украине будет действовать текущий официальный курс – 37,6 грн. А вот на понедельник, 5 февраля, Нацбанк выставил его на уровне 37,57 грн. Т.е., опустил на 3 коп.
Вообще же, как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.
"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.
Сколько можно покупать долларов в обменниках
Ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.
До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла:
- об остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;
- объеме превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.
В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:
- минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;
- стабилизации курсовых ожиданий;
- повышению устойчивости валютного рынка.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.
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