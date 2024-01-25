В обменниках отказались от старого курса: сколько теперь стоит доллар

За сутки в украинских обменниках заметно вырос курс доллара. Утром 25 января там установили его на среднем уровне 38,18/38,3 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

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Повысили курс наличной валюты и в банках. Так, его определили в средние 37,6/38,2 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дороже в покупке, чем днем ранее, и на 7 коп. – в продаже.

В целом крупные учреждения продают валюту по 38,05-38,25 грн. Так:

ПриватБанк – 38,1 грн;

Ощадбанк – 38,1 грн;

Укрэксимбанк – 38,15 грн;

Укргазбанк – 38,1 грн;

ПУМБ – 38,2 грн;

Сенс Банк – 38,05 грн;

Укрсиббанк – 38,15 грн;

Универсал Банк – 38,1 грн;

OTP Bank – 38,25 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,15 грн.

Покупают же ее по 37-37,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 37,5 грн;

Ощадбанк – 37,55 грн;

Укрэксимбанк – 37,45 грн;

Укргазбанк – 37,5 грн;

ПУМБ – 37,6 грн;

Сенс Банк – 37,6 грн;

Укрсиббанк – 37,45 грн;

Универсал Банк – 37 грн;

OTP Bank – 37,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 37,4 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

В то же время, Нацбанк повысил официальный курс доллара. На 25 января он определили его в 37,52 грн, что:

на 7 коп. выше вчерашнего;

однако не дотягивает сразу 70 коп. до исторического курса, зафиксированного 10 января – тогда он составил 38,22 грн.

В целом, в ближайшие дни наличный курс доллара в Украине будет находится приблизительно на текущем уровне. При чем, как в банках, так и в обменниках. Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев:

в большинстве банков наличный курс американской валюты ожидается в пределах коридора купли и продажи от 37,15 до 38,65 грн;

в обменниках же курс будет находится на уровне 37,2-38,6 грн.

При этом Козырев подчеркнул: ожидать на текущей неделе "новой глобальной игры "на повышение" курса доллара не стоит. Среди причин – завершение расчетов бизнеса по налогам и уплата основной частью населения коммунальных платежей за прошлый месяц. Впрочем, "проседание валютных котировок скоро закончится".

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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