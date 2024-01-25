В обменниках отказались от старого курса: сколько теперь стоит доллар
За сутки в украинских обменниках заметно вырос курс доллара. Утром 25 января там установили его на среднем уровне 38,18/38,3 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.
Повысили курс наличной валюты и в банках. Так, его определили в средние 37,6/38,2 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дороже в покупке, чем днем ранее, и на 7 коп. – в продаже.
В целом крупные учреждения продают валюту по 38,05-38,25 грн. Так:
- ПриватБанк – 38,1 грн;
- Ощадбанк – 38,1 грн;
- Укрэксимбанк – 38,15 грн;
- Укргазбанк – 38,1 грн;
- ПУМБ – 38,2 грн;
- Сенс Банк – 38,05 грн;
- Укрсиббанк – 38,15 грн;
- Универсал Банк – 38,1 грн;
- OTP Bank – 38,25 грн;
- Креди Агриколь Банк – 38,15 грн.
Покупают же ее по 37-37,6 грн. В частности:
- ПриватБанк – 37,5 грн;
- Ощадбанк – 37,55 грн;
- Укрэксимбанк – 37,45 грн;
- Укргазбанк – 37,5 грн;
- ПУМБ – 37,6 грн;
- Сенс Банк – 37,6 грн;
- Укрсиббанк – 37,45 грн;
- Универсал Банк – 37 грн;
- OTP Bank – 37,5 грн;
- Креди Агриколь Банк – 37,4 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
В то же время, Нацбанк повысил официальный курс доллара. На 25 января он определили его в 37,52 грн, что:
- на 7 коп. выше вчерашнего;
- однако не дотягивает сразу 70 коп. до исторического курса, зафиксированного 10 января – тогда он составил 38,22 грн.
В целом, в ближайшие дни наличный курс доллара в Украине будет находится приблизительно на текущем уровне. При чем, как в банках, так и в обменниках. Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев:
- в большинстве банков наличный курс американской валюты ожидается в пределах коридора купли и продажи от 37,15 до 38,65 грн;
- в обменниках же курс будет находится на уровне 37,2-38,6 грн.
При этом Козырев подчеркнул: ожидать на текущей неделе "новой глобальной игры "на повышение" курса доллара не стоит. Среди причин – завершение расчетов бизнеса по налогам и уплата основной частью населения коммунальных платежей за прошлый месяц. Впрочем, "проседание валютных котировок скоро закончится".
Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.
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