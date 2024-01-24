Что будет с курсом доллара в ближайшие дни: украинцам рассказали, чего ожидать
В ближайшие дни наличный курс доллара в Украине будет находится приблизительно на текущем уровне. При чем, как в банках, так и в обменниках.
Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, в большинстве банков наличный курс американской валюты ожидается в пределах коридора купли и продажи от 37,15 до 38,65 грн. Вечером же 24 января они:
- покупают доллар по 37,6 грн;
- продают по 38,15 грн.
В обменниках же, по прогнозу, курс будет находится на уровне 37,2-38,6 грн. Вечером 24 января они определили среднюю стоимость валюты в 38,2/38,3 грн (покупка/продажа).
При этом разброс между курсами покупки и продажи, по словам аналитика не превысит 20-25 коп. Однако, признает он, в районах с низкой конкуренцией между обменниками "часть точек, пользуясь ситуацией, будет расширять его до 1 грн".
При этом Козырев подчеркнул: ожидать на текущей неделе "новой глобальной игры "на повышение" курса доллара не стоит. Среди причин – завершение расчетов бизнеса по налогам и уплата основной частью населения коммунальных платежей за прошлый месяц. Впрочем, "проседание валютных котировок скоро закончится".
В то же время, Нацбанк повысил официальный курс доллара. На 25 января он определили его в 37,52 грн, что:
- на 7 коп. выше текущего;
- однако не дотягивает сразу 70 коп. до исторического курса, зафиксированного 10 января – тогда он составил 38,22 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!