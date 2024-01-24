В украинских обменниках вырос курс: удастся ли заработать на обмене купленных вчера долларов

Украинские обменники повысили курс доллара – однако ненамного. Утром 24 января они покупают его в среднем по 38,08 грн, что на 3 коп. дороже, чем днем ранее, а продают по 38,2 грн – на 1 коп. дороже. Так что хорошо заработать на продаже купленной вчера валюты не удастся.

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А вот в банках доллар подешевел. Так, они выставили курс наличной валюты на среднем уровне 37,5/38,13 грн (покупка/продажа), что:

на 10 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 2 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают доллар по 36,9-37,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 37,4 грн;

Ощадбанк – 37,45 грн;

Укрэксимбанк – 37,4 грн;

Укргазбанк – 37,45 грн;

ПУМБ – 37,5 грн;

Сенс Банк – 37,5 грн;

Укрсиббанк – 37,4 грн;

Универсал Банк – 36,9 грн;

Креди Агриколь Банк – 37,4 грн.

Продают же они его по 38-38,1 грн. Так:

ПриватБанк – 38 грн;

Ощадбанк – 38,1 грн;

Укрэксимбанк – 38,1 грн;

Укргазбанк – 38,1 грн;

ПУМБ – 38,1 грн;

Сенс Банк – 38,05 грн;

Укрсиббанк – 38,05 грн;

Универсал Банк – 38 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,05 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Нацбанк же на 24 января выставил официальный курс доллара на уровне 37,45 грн. Впервые за достаточно большое время не изменив его по сравнению с предыдущим: вчера действовал такой же.

Какая ситуация на рынке

В свою очередь, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что по всем признакам, в последнюю неделю января на валютном рынке будет царить определенное спокойствие. Дело в том, что, по его словам:

благодаря активному участию НБУ на межбанке через валютные интервенции удастся погасить избыточный спрос и установить определенный баланс с предложением;

нет признаков или предпосылок к резкому снижению курсовых показателей.

"Любые изменения будут ежедневными и разновекторными. Т.е. в какие-то дни курсы могут незначительно расти, а в какие-то дни снижаться. Однако стоимость валюты не будет падать в пропасть и не будет вторгаться в "облака". Общая ситуация на валютном рынке будет "вменяемой": любые негативные явления будут маловероятными ,а регулятор будет принимать все меры по установлению баланса между спросом и предложением, что отразится на курсовых показателях", – отметил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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