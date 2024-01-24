В украинских обменниках вырос курс: удастся ли заработать на обмене купленных вчера долларов
Украинские обменники повысили курс доллара – однако ненамного. Утром 24 января они покупают его в среднем по 38,08 грн, что на 3 коп. дороже, чем днем ранее, а продают по 38,2 грн – на 1 коп. дороже. Так что хорошо заработать на продаже купленной вчера валюты не удастся.
А вот в банках доллар подешевел. Так, они выставили курс наличной валюты на среднем уровне 37,5/38,13 грн (покупка/продажа), что:
- на 10 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;
- на 2 коп. в продаже.
В целом же крупные учреждения покупают доллар по 36,9-37,5 грн. В частности:
- ПриватБанк – 37,4 грн;
- Ощадбанк – 37,45 грн;
- Укрэксимбанк – 37,4 грн;
- Укргазбанк – 37,45 грн;
- ПУМБ – 37,5 грн;
- Сенс Банк – 37,5 грн;
- Укрсиббанк – 37,4 грн;
- Универсал Банк – 36,9 грн;
- Креди Агриколь Банк – 37,4 грн.
Продают же они его по 38-38,1 грн. Так:
- ПриватБанк – 38 грн;
- Ощадбанк – 38,1 грн;
- Укрэксимбанк – 38,1 грн;
- Укргазбанк – 38,1 грн;
- ПУМБ – 38,1 грн;
- Сенс Банк – 38,05 грн;
- Укрсиббанк – 38,05 грн;
- Универсал Банк – 38 грн;
- Креди Агриколь Банк – 38,05 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
Нацбанк же на 24 января выставил официальный курс доллара на уровне 37,45 грн. Впервые за достаточно большое время не изменив его по сравнению с предыдущим: вчера действовал такой же.
Какая ситуация на рынке
В свою очередь, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что по всем признакам, в последнюю неделю января на валютном рынке будет царить определенное спокойствие. Дело в том, что, по его словам:
- благодаря активному участию НБУ на межбанке через валютные интервенции удастся погасить избыточный спрос и установить определенный баланс с предложением;
- нет признаков или предпосылок к резкому снижению курсовых показателей.
"Любые изменения будут ежедневными и разновекторными. Т.е. в какие-то дни курсы могут незначительно расти, а в какие-то дни снижаться. Однако стоимость валюты не будет падать в пропасть и не будет вторгаться в "облака". Общая ситуация на валютном рынке будет "вменяемой": любые негативные явления будут маловероятными ,а регулятор будет принимать все меры по установлению баланса между спросом и предложением, что отразится на курсовых показателях", – отметил банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.
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