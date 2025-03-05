В обменниках начали покупать доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

Украинские обменники существенно снизили курс доллара. В полдень 5 марта они определили его в средние 41,11/41,54 грн (покупка/продажа), что сразу на 17 коп. дешевле в покупке и на 29 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Снизили курс наличного доллара и в банках. Там его определили в средние 41,3/41,85 грн (покупка/продажа), что:

на 10 коп. ниже в покупке;

на 15 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,64-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,64 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Кредобанк – 41,64 грн;

Таскомбанк – 41,69 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,85 грн.

Покупают же они ее по 41,05-41,3 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Кредобанк – 41,26 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Стоит ли скупать доллары

В то же время, в экспертной среде считают, что держать сбережения в долларах не так выгодно, как вкладывать их в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Дело в том, что максимальный доход от валюты может составить 10%, а от ОВГЗ – 16% чистыми.

Как рассказал OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин:

Среднегодовой курс доллара следует ожидать на уровне 45 грн – как прописано в госбюджете-2025.

Соответственно, "год будет заканчиваться на курсе 46 грн за доллар, возможно, немного больше".

И если перевести гривню в доллар и просто держать валюту дома либо даже положить ее в банк под 5% годовых, это обеспечит прибыль максимум в 10%.

ОВГЗ же дают 16-17%.

Причем, отметил эксперт, чистыми. Т.е. "они уже сразу легальные, белые, без налогообложения".

"Держание денег в ОВГЗ будет более выгодным, потому что вам валюта даст в лучшем случае 10% в пересчете на гривни, а ОВГЗ чистыми даст 16%. Поэтому совет для украинцев на 2025 год именно таков. Что будет в 2026-м, на сегодняшний момент никто не знает", – резюмировал Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 9 марта стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,3 грн.

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