Банки готовятся существенно менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в начале марта

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (3-9 марта) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,3 грн. В то же время вечером 1 марта банки покупают доллары в среднем по 41,3 грн, а продают по 41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются и в обменниках. Как рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, с понедельника курс наличного доллара в них будет находится в тех же рамках – 41,6-42,3 грн. Вечером же 1 марта обменные пункты покупали валюту в среднем по 41,3 грн, а продавали по 41,95 грн.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

Разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн за 1 доллар в банках. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

Разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн за 1 доллар в банках. И 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отмечается, на протяжении 3-9 марта глобальные курсовые изменения почти исключены. А потому период относительного курсового затишья на валютном рынке будет продолжаться.

"На стабильность рынка также повлияет то, что предприятия в первой половине марта должны уплатить налог на прибыль. То есть, это потенциально снизит спрос на валюту. Основная матрица валютных изменений будет оставаться более или менее устойчивой", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он подчеркнул: в целом, валютный рынок остается относительно спокойным. А все возможные угрозы являются контролируемыми.

"На следующей неделе не стоит ожидать существенных курсовых изменений. Действуют сезонные факторы и монетарные механизмы, которые не дают валютным курсам перелиться за венцы укорененных коридоров допустимых колебаний", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ухудшились долгосрочные ожидания по курсу доллара. Так, финансовые аналитики прогнозируют, что к концу года тот будет находиться на уровне 45,19 грн, тогда как в декабре-2024 они ожидали курса 44,83 грн/доллар.

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