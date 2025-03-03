Украинцам рассказали, стоит ли скупать доллары: во что лучше вкладывать деньги

В экспертной среде считают, что держать сбережения в долларах не так выгодно, как вкладывать их в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Дело в том, что максимальный доход от валюты может составить 10%, а от ОВГЗ – 16% чистыми.

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Как рассказал OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин:

Среднегодовой курс доллара следует ожидать на уровне 45 грн – как прописано в госбюджете-2025.

Соответственно, "год будет заканчиваться на курсе 46 грн за доллар, возможно немного больше".

И если перевести гривню в доллар и просто держать валюту дома, либо даже положить ее в банк под 5% годовых, это обеспечит прибыль максимум 10%.

ОВГЗ же дают 16-17%.

Причем, отметил эксперт, чистыми. Т.е., "они уже сразу легальны, белые, без налогообложения".

"Держание денег в ОВГЗ будет более выгодным, потому что вам валюта даст в лучшем случае 10% в пересчете на гривни, а ОВГЗ чистыми даст 16%. Поэтому совет для украинцев на 2025 года именно таков. Что будет в 2026-м году, на сегодняшний момент никто не знает", – резюмировал Пендзин.

Что будет с курсом доллара в Украине

В то же время Пендзин утверждает, что в ближайшее время украинцам не стоит ожидать значительных изменений на валютном рынке. Дело в том, что Нацбанк является не только регулятором, но и единственным продавцом валюты – в частности, долларов. А потому действует в рамках прогнозов, которые сам же и установил.

Он объяснил: в обычном виде валютный рынок – это "когда у вас есть определенное количество продавцов и покупателей валюты" и в процессе их взаимодействия формируется обменный курс.

"Если же в стране продавец валюты один – он же регулятор и он же определяет правила игры, – неужели в такой уникальной ситуации возможны какие-то неожиданности? НБУ действует четко в пределах тех вещей, которые они сами для себя установили в качестве макроэкономических прогнозов", – сказал Пендзин.

Таким образом, резюмировал он, украинцам не стоит ожидать изменения баланса валютного рынка. "Все будет более или менее прогнозируемо", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение 3-9 марта стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,3 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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