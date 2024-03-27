В Украине раздумывают об "отказе" от доллара: по какой валюте могут считать курс гривни

В Национальном банке рассматривают возможность привязки курса гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили:

по операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%;

"участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривни к евро на межбанке по состоянию на 12 часов, который сейчас есть только для доллара".

"Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода от доллара к евро как основной валюте курсовой привязки", – говорится в сообщении.

Впрочем, признается, пока валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара "как основной курсообразующей валюты".

Исторический курс евро

В то же время 27 марта в Украине действует официальный курс евро в 42,69 грн. Что является историческим рекордом.

Впрочем, на 28 марта курс определен на значительно меньшем уровне – 44,2 грн.

Фальшивомонетчики "любят" евро

Не обходят стороной евро и мошенники. По данным НБУ, она для них является второй "излюбленной" среди всех иностранных валют – после доллара.

В 2023 году таких поддельных купюр было обнаружено 3% от общего количества. Чаще всего же подделывали большие номиналы:

50 евро – 39% от общего количества изъятых поддельных банкнот;

200 евро – 30%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ограничения на количество покупаемой иностранной валюты в Украине больше не действуют. Это позволяет людям покупать столько валюты, сколько им нужно, причем как в банках, так и в обменниках.

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