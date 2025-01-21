В НБУ определились, каким хотят видеть курс доллара: чего ожидать украинцам

В Нацбанке намерены работать над тем, чтобы разница между наличным и официальным курсом доллара не превышала 3%. Главное же задание регулятор видит для себя в обеспечении устойчивости гривни.

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Об этом говорится в Стратегии НБУ. Согласно ей, движение к постепенному ослаблению и снятию валютных ограничений, введенных в начале войны, определяется как стратегическое. Таким же является "переход к гибкому курсообразованию".

"Обеспечение стабильности денежной единицы Украины является основной функцией НБУ, особенно важной во время войны. Реализация этой функции обеспечивается путем внедрения соответствующей политики в ежедневной операционной деятельности НБУ с учетом макроэкономических условий, в которых будут приниматься соответствующие тактические решения", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: одним из индикаторов выполнения задачи по стабильности гривни является минимальная разница между наличным и официальным курсом доллара. Она, по задумке регулятора, не должна превышать 3%.

Другой важный индикатор – пребывание среднесрочных инфляционных ожиданий финансовых аналитиков в диапазоне 3-7% (год к году).

Впрочем, отмечается, помешать реализации этого плана может ряд факторов. Среди них:

существенный рост рисков безопасности;

существенное сокращение золотовалютных резервов (ЗВР);

недостаточность международной помощи, что приведет к непокрытому дефициту бюджета и снижению ЗВР.

Тем не менее, подчеркивается, в регуляторе разработали альтернативный план по достижению устойчивости гривни. Среди его пунктов:

сохранение или повышение учетной ставки;

более длительное сохранение или усиление административных ограничений на валютном рынке;

интенсификация сотрудничества с донорами;

приоритетность государственных расходов.

В то же время на 21 января НБУ обновил официальный курс доллара до 42,16 грн. В свою очередь, в полдень 21 января:

банки выставили курс наличного доллара на среднем уровне 42,1/42,65 грн (покупка/продажа);

обменники – 42,18/42,61 грн (покупка/продажа).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время представители украинского бизнеса ухудшили ожидания по курсу доллара. По их прогнозам, в ближайшие 12 месяцев тот достигнет уровня 44,42 грн/доллар, тогда как ранее ожидалось 43,72 грн/доллар.

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