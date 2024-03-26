Официальный курс доллара вырос до исторического рекорда: что будет с валютой в обменниках и банках

Национальный банк Украины обновил исторический рекорд официального курса доллара до 39,34 грн. Новый курс будет действовать как минимум, 27 марта. И не исключено, что спровоцирует подорожание наличной валюты как в банках, так и обменниках. Впрочем, волноваться из-за этого еще не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Об установлении нового рекорда сообщили в самом НБУ. Таким образом:

новый рекорд превысил текущий сразу на 9 коп.;

текущий рекорд продержался всего сутки – он был выставлен на 26 марта.

В то же время, не стоит забывать, что рост официального курса до рекордных значений уже стал достаточно частым явлением для Украины. В частности, это происходило ежедневно в период с 18 по 21 марта, когда он достиг отметки в 39,14 грн.

Причин для паники нет

В свою очередь, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Что будет с курсом доллара в банках и обменниках

Вместе с тем, со 100%-ой уверенностью предугадать, как наличный рынок отреагирует на исторический рост официального курса, нельзя. Однако можно предположить, что 27 марта курс наличного доллара вырастет.

К примеру, утром 26 марта – после того, как официальный курс дорос до рекордных 39,24 грн – обменники выставили наличный курс на среднем уровне в 38,73/38,5 грн (покупка/продажа), что было на 5-15 коп. дороже, чем днем ранее.

Банки же определили стоимость наличного доллара в средние 38,98/39,48 грн (покупка/продажа). Что на 18 коп. выше предыдущего показателя.

Ближе к вечеру же 26 марта обменники определили курс доллара в средние 38,95/39,45 грн (покупка/продажа). Банки – 39,05/39,5 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ограничения на количество покупаемой иностранной валюты, в т. ч. долларов, в Украине больше не действуют. Это позволяет людям покупать столько валюты, сколько им нужно, причем как в банках, так и в обменниках.

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