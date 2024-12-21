В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию: Россия продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры

В Украине 21 декабря энергетики возобновили питание для более 88 тыс. потребителей. И хотя РФ продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, система продолжает стабильно работать.

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"Враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, что приводит к повреждению подстанций и линий электропередач, ограничивая возможности энергосистемы", – отмечают в Минэнерго. На текущие сутки прогнозируется импорт общим объемом 11015 МВт*ч и мощностью 1201 МВт.

В ведомстве обратились к украинцам с просьбой бережно использовать электроэнергию. "Энергетики оперативно выполняют работы по восстановлению на поврежденных энергообъектах, максимально осуществляют необходимые меры по стабилизации энергосистемы. Призываем всех потребителей рационально потреблять электроэнергию в течение дня. Экономное потребление уменьшает нагрузку на энергосистему", – говорится в сообщении.

Как пользоваться электроэнергией бережно

Фонд энергоэффективности опубликовал советы по экономии электроэнергии. Среди них:

используйте энергосберегающие лампы. Замена ламп накаливания в квартире может дать экономию до 15% только на освещении;

Замена ламп накаливания в квартире может дать экономию до 15% только на освещении; выключайте свет там, где он не нужен. В одной комнате не используйте более одного светильника, а уходя из помещения, гасите свет;

В одной комнате не используйте более одного светильника, а уходя из помещения, гасите свет; не оставляйте электроприборы в режиме "ожидания". Так называемая фантомная нагрузка способна съедать до 15% электроэнергии;

Так называемая фантомная нагрузка способна съедать до 15% электроэнергии; используйте энергосберегающие бытовые приборы. Современная бытовая техника потребляет гораздо меньше энергии. А выбирая экономный режим работы энергосберегающей техники, можно экономить до 40% энергии;

Современная бытовая техника потребляет гораздо меньше энергии. А выбирая экономный режим работы энергосберегающей техники, можно экономить до 40% энергии; проверьте и в случае необходимости позаботьтесь о замене старой проводки. Иногда повышенное потребление электричества возникает из-за устаревшей электропроводки;

Иногда повышенное потребление электричества возникает из-за устаревшей электропроводки; минимизируйте использование электричества в местах общего пользования дома. По возможности выключайте свет в местах общего пользования, позаботьтесь об установке светильников с датчиками движения или с использованием других систем, поддерживающих функции дымирования – регулировка интенсивности света в зависимости от суточного времени или индивидуальных особенностей помещения.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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