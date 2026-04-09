В фокусе Нигерия и Зимбабве: в ЦПИ объяснили, как Россия расширяет инструменты обхода санкций

Страна-агрессор Россия продвигает в Нигерии и Зимбабве платформу A7 как альтернативный механизм для внешних платежей. Речь идет о расчетах через стейблкоины и долговые инструменты. Их сложнее отслеживать и блокировать, в отличие от классических транзакций.

Видео дня

Но на самом деле Кремль таким образом "расширяет инструменты обхода санкций", выводя часть международных расчетов в криптоплатежные каналы через страны Африки. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

О чем речь идет

Российская платежная платформа A7 – это финансовый сервис, который страна-агрессор использует для проведения трансграничных расчетов после отключения от системы SWIFT. Платформа позволяет организацию платежей за товары, услуги и инвойсы для бизнеса (ИП, юрлица) без открытия валютных счетов в банках.

Платформа использует и оперирует стейблкоинами (например, A7A5, привязанный к рублю) и долговыми инструментами, которые трудно отследить.

A7 связывают не только с подсанкционным российским "Промсвязьбанком", но и с пророссийским молдавскимполитиком-бизнесменом Иланом Шором.

Обход санкций

"Такая связь с Шором свидетельствует, что платформу могут использовать не только для более удобных платежей, но и для обхода санкций и вывода части финансовых операций из-под контроля. После отключения от SWIFT и усиления санкций США Россия системно ищет способы уменьшить зависимость от банков и финансовых маршрутов, находящихся под западным контролем", – сообщает ЦПД.

Из-за быстрого роста криптоплатежей, спроса на дешевые международные переводы и слабой регуляции трансграничных финансовых операций, Африка для страны-агрессора и стала одним из ключевых направлений обхода санкций.

"Санкционная система сталкивается с новым вызовом: финансовые технологии позволяют обходить привычные механизмы контроля. Поэтому важно усиливать надзор за такими инструментами, чтобы экономическое давление на Россию оставался действенным", – призывают в ЦПД.

Санкции в действии

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!