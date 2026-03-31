"С 8 до 20, включая субботу": миллиардер Дерипаска хочет заставить россиян работать по 12 часов

Приближенный к Кремлю миллиардер Олег Дерипаска предложил ввести в России 6-дневную 12-часовую рабочую неделю. Он предлагает россиянам работать с 8:00 до 20:00, еще и по субботам.

В своем Telegram-канале он написал, что с 2026 года мир стал другим "для всех, не только для России", а также заявил о глубоком кризисе. По его словам, РФ столкнулась с "кризисом, вызванным тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, – к региональным, со всевозможными ограничениями".

"Этот путь все равно придется пройти и желательно как можно быстрее. Согласен, ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше. И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график – с восьми до восьми, включая субботу, – тем быстрее пройдем эту трансформацию", – заявил российский миллиардер.

Проблему признали в проправительственных кругах

Ранее ранее даже эксперты из аффилированных Кремлем институций признали, что ситуация в экономике страны-агрессора оставляет желать лучшего. Показательно то, что об этом заявили даже не оппозиционные аналитики, а в системных структурах, которые годами обеспечивали "позитивную картинку" для власти – в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Высшей школе экономики и Центральном банке РФ.

С ноября 2025 года индикатор входа экономики РФ в рецессию превысил 0,44 при критическом пороге 0,12, тогда как индикатор выхода упал до 0,05, что означает высокий риск затяжного спада. По их же оценкам, совокупные экономические потери России от войны достигают около $2,5 трлн, что превышает довоенный ВВП страны на уровне около $2,2 трлн.

