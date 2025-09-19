В Евросоюзе хотят дать Орбану "взятку": за сколько может продать дружбу с Россией

В новом санкционном пакете против России Евросоюз (ЕС) не может запретить импорт российских энергоносителей – из-за вето Венгрии. Позицию Будапешта планируют изменить, разблокировав около 550 млн евро из фондов, которые предусматривались для Венгрии, но были заморожены из-за нарушения свободы судопроизводства, а также прав и свобод.

Об этом сообщило Financial Times. Теперь от решения венгерского премьер-министра Виктора Орбана будет зависеть, сможет ли Европа нанести мощный удар по финансированию военной машины Кремля.

О каких деньгах идет речь

В 2022 году Брюссель заблокировал около 22 млрд евро для Венгрии из-за беспокойства относительно независимости судов, прав на убежище, дискриминации ЛГБТ и академической свободы. Впрочем, постепенно средства размораживались, чтобы смягчить позицию Орбана:

в 2023 году в обмен на снятие венгерского вето на помощь Украине разблокировали 10 млрд евро ;

; а ранее 2025-го страна получила еще 157 млн евро, воспользовавшись юридическими лазейками в законодательстве ЕС.

Теперь Будапешт пытается снова прибегнуть к тем же лазейкам. В мае правительство Виктора Орбана подало запрос на 605 млн евро в рамках планового "среднесрочного" пересмотра расходов из общего бюджета ЕС. Информированные источники утверждают, что Брюссель готов передать Будапешту примерно 550 млн из этих средств.

Взамен Венгрия должна поддержать 19-й пакет санкций Евросоюза против РФ. Сейчас Венгрия и Словакия угрожают заблокировать это решение, поскольку эти страны остаются последними импортерами российской нефти в ЕС.

Какие санкции предлагают

Ранее Орбан уже неоднократно выступал против сокращения зависимости страны от дешевых российских энергоносителей и затягивал введение санкций против Москвы. Но следующей весной в его стране состоятся парламентские выборы, от которых зависит, сможет ли он усидеть в своем кресле.

Если же он примет предложение Еврокомиссии, ЕС может полностью прекратить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года, а не 2028-го, как планировалось ранее. Кроме того, ЕС планирует расширить санкции против китайских компаний, которые поддерживают военную машину России.

Несмотря на значительное сокращение поставок в ЕС, Россия продолжает играть ощутимую роль на европейском энергетическом рынке. Если раньше доля российского газа в Евросоюзе составляла 45%, то сейчас это около 20%. Российский СПГ преимущественно поступает в Нидерланды, Францию, Бельгию и Испанию.

Также, как сообщал OBOZ.UA, ЕС готовит единые правила для выдачи виз россиянам во всех странах альянса, чтобы ограничить передвижение граждан государства-агрессора. Отмечается, что это решение является частью 19-го пакета санкций и направлено на усиление давления на Россию и страны, поддерживающие ее военную экономику.

