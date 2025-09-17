ЕС (Европейский Союз) готовит единые правила для выдачи виз россиянам во всех странах альянса, чтобы ограничить передвижение граждан государства-агрессора. Отмечается, что это решение является частью 19-го пакета санкций и направлено на усиление давления на Россию и страны, поддерживающие ее военную экономику.

Об этом сообщает немецкая деловая газета Handelsblatt. Издание сообщает, что ЕС может установить единые требования по выдаче виз в странах альянса, что будет закреплено в новой визовой стратегии и в рамках 19-го пакета санкций против РФ.

Такое решение позволит Еврокомиссии влиять на страны-члены, чтобы они придерживались общих правил по выдаче виз российским путешественникам, уменьшая риски поддержки агрессора через массовые поездки в Европу. Кроме этого, ЕС намерен усилить давление на страны, которые продолжают импортировать российские углеводороды, в частности Индию и Китай, ведь таким образом они поддерживают военную экономику РФ.

Новые санкции уже были усилены во время дискуссий и станут частью общей стратегии ЕС, направленной на ограничение финансовых и энергетических ресурсов агрессора. В то же время Еврокомиссия пытается ограничить автономию стран-членов в выдаче виз, чтобы обеспечить единую позицию внутри союза и эффективнее контролировать движение россиян на территории ЕС.

На практике это может означать ограничение туристических и рабочих поездок россиян в Европу, а также строгий контроль над выдачей шенгенских виз в странах альянса. Уже сейчас, например, некоторые визовые центры в России временно приостанавливали работу, что подчеркивает серьезность намерений ЕС. При этом, как отмечают в Handelsblatt, всего в 2025 году в Европу выехало около 600 тысяч россиян, которым было выдано более полумиллиона шенгенских виз, и такая практика больше не соответствует современным реалиям безопасности.

ЕС пытается также навести порядок в собственных процедурах, уменьшив автономию отдельных государств-членов в выдаче виз и обеспечив более жесткий контроль за поездками граждан России. Позиция Евросоюза является правильной, ведь ограничение выдачи виз – это логичный шаг в противодействии государству-агрессору, который своими действиями угрожает безопасности и стабильности на континенте.

