В ЕС заговорили о запрете яиц из Украины: какая страна требует ограничений

Болгария обратилась в Европейскую комиссию с просьбой приостановить импорт украинских яиц из-за угрозы банкротства местных птицефабрик, поскольку украинские яйца значительно дешевле. Из-за высокой конкуренции ситуация может остаться нестабильной.

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Об этом пишет BTA. Такая инициатива была озвучена министром сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгием Таховым на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе.

Основной проблемой, на которую указывает болгарская сторона, низкие цены на украинские яйца, что делает их значительно дешевле, чем яйца, произведенные в Болгарии. За первую половину 2024 года в Болгарию было импортировано 2618 тонн яиц из Украины, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Болгарские производители не могут конкурировать с таким массовым количеством импорта и значительно более низкими ценами, что создает серьезный дисбаланс на внутреннем рынке.

Министр Георгий Тахов подчеркнул, что предыдущие меры, такие, как повышение пошлин на импорт яиц, не смогли урегулировать ситуацию. Импортные цены остаются слишком низкими, что наносит ущерб болгарским птицефабрикам и приводит к банкротству многих местных предприятий. Тахов отметил, что без активного вмешательства Европейской комиссии и введения более жестких мер ситуация может значительно ухудшиться.

Министр Тахов во время заседания Совета ЕС обратился в Европейскую комиссию с требованием запретить импорт яиц из Украины в Болгарию. Он отметил, что эти меры необходимы для стабилизации внутреннего рынка и защиты интересов болгарских производителей. Болгария поддерживает Украину в ее борьбе за независимость, но не может позволить, чтобы это привело к банкротству местных фермеров и птицефабрик. "Мы выступаем за жесткую поддержку народа Украины, но это не должно стоить банкротством и нарушением прав наших фермеров ", - заявил Тахов.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Болгарии, за первые шесть месяцев 2024 г. импорт яиц из Украины вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Этот беспрецедентный рост оказал серьезное давление на ценообразование в Болгарии, поскольку украинские яйца продаются по значительно более низким ценам. Такая ситуация усложняет работу болгарских производителей, вынужденных повышать цены из-за затрат на производство, что становится причиной их неконкурентоспособности на внутреннем рынке.

Если Европейская комиссия примет решение о запрете импорта украинских яиц, это может временно стабилизировать рынок яиц в Болгарии и предоставить местным производителям возможность возобновить свою деятельность. Однако это решение может привести к другим проблемам, таким как повышение цен на яйца для потребителей из-за снижения количества предложений на рынке. Важно, чтобы Европейская комиссия обрела баланс между интересами потребителей и производителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польские власти запретили ввоз сотен тонн сельскохозяйственной продукции из Украины. Чаще в летний сезон запрещали ввозить замороженную малину.

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