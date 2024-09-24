В Польшу не впустили более 100 тонн малины из Украины: что не устроило поляков

Польские власти запретили ввоз сотен тонн сельскохозяйственной продукции из Украины. Чаще всего в летний сезон запрещали ввозить замороженную малину.

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Об этом, ссылаясь на заявление Инспекция по сельскому хозяйству и качеству пищевых продуктов Польши (IJHARS), пишет AgroPortal. Общий объем малины, запрещенной к ввозу в Польшу, составил 228 тонн.

Например, в июле-августе в Польшу не пустили почти 125 тонн украинской малины. В частности:

12 июля – 1,2 тонны;

25 июля – 21 тонну;

20 августа – 42 тонны;

24 августа – 20,24 тонны;

28 августа – 20,16 тонны;

30 августа – 20,24 тонны.

Уже в сентябре запрещен ввоз почти 103 т замороженной малины из Украины. Например, 5 сентября отказали в ввозе 41,2 тонны ягод, 11 сентября — 40,7 тонн, 17 сентября — 21 тонн)

Главные причины отказа в ввозе – это претензии инспекторов к продукции. В частности, касательно плесени, личинок насекомых и необычного цвета ягод.

В целом, кроме малины Инспекция по вопросам сельского хозяйства и качества пищевых продуктов Польши запрещает ввоз и других украинских продуктов. В частности, в июле–августе поляки отказались впускать:

пшено (более 70 тонн);

лен (22 тонны);

мороженое (12,26 тонны);

напитки (1,17 тонны)

гречку (около 40 тонны).

Польские фермеры против украинской малины

Стоит отметить, что украинские ягоды набили оскомину польским фермерам. Поскольку они не могут конкурировать с украинскими производителями, польское правительство хотело обратиться в Еврокомиссию о включении замороженной малины и клубнику в т.н. превентивные меры, то есть запретить их импорт из Украины.

Кроме того, польские фермеры пригрозили выйти на протесты против импорта украинской малины и заблокировать границу нашей страны с Европейским Союзом. Протесты могут возобновиться после завершения полевых работ. Польские аграрии жалуются, что приток агропродовольственной продукции из Украины губит рынок ягодных фруктов.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в ЕС ввели пошлины на ряд украинских товаров, в том числе на мед, яйца и сахар. Эти товары подпадают под действие договора об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).

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