В ЕС усложнили въезд из Украины: в каком пункте пропуска действуют ограничения

Украинцы, которые планируют выезжать за границу (особенно через Польшу), могут столкнуться с трудностями в пропускном пункте "Медика – Шегини". Это объясняется тем, что польские пограничники будут проводить замену дорожного покрытия со своей стороны границы, из-за чего пропускная способность может упасть.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Завершение работ ожидается в июне.

Что известно об ограничениях на границе

Работы продлятся ориентировочно 5 недель .

. Трудности будут наблюдаться как на въезде в Украину, так и на выезде .

. Движение транспорта будет организовано поэтапно: во время выполнения работ на одной полосе машины будут перенаправляться на другую .

. 9 и 16 мая будут временно перекрыты две подъездные полосы к весовым платформам для грузового транспорта на въезд в Польшу: в эти дни грузовики будут оформляться через полосу, предназначенную для автобусов.

На границе может появиться новый пункт пропуска

Украина и Молдова продвигают строительство моста через Днестр между Ямполем и Косеуцем, который будет иметь стратегическое значение не только для двусторонней торговли, но и для общей безопасности логистических маршрутов. Такой инфраструктурный проект позволит значительно сократить время перевозок, разгрузить другие пограничные переходы и создать новый стабильный маршрут для международного грузового и пассажирского транспорта.

Кроме того, планируется открытие совместного автомобильного пункта пропуска на украинской стороне, что позволит значительно упростить процедуры пересечения, сократить очереди и повысить эффективность таможенного и пограничного контроля

Правительство уже выделило более 700 млн грн на обеспечение альтернативного транспортного сообщения между Одесской областью и Молдовой. Кроме автомобильного направления, Украина и Молдова работают и над расширением железнодорожного сообщения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на пограничном пункте пропуска Рава-Русская (Польша) с 24 апреля до начала июня будет продолжаться ремонт дорожного покрытия, из-за чего движение транспорта организуют по одной полосе в обе стороны. В этот период возможны задержки и изменения в ритме пропуска, поэтому украинцам стоит заранее планировать поездки.

