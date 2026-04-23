Украинцам усложнят пересечение границы с Польшей: на каком пункте пропуска будут ограничения

На пограничном пункте пропуска Рава-Русская (Польша) с 24 апреля до начала июня будет продолжаться ремонт дорожного покрытия, из-за чего движение транспорта организуют одной полосой в обе стороны. В этот период возможны задержки и изменения в ритме пропуска, поэтому украинцам стоит заранее планировать поездки.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГПСУ). Ремонтные работы стартуют 24 апреля 2026 года в 09:00 и по предварительным оценкам, продлятся до 1 июня.

Работы будут проводиться в зоне сервисного обслуживания перед пунктом пропуска с украинской стороны. Речь идет об обновлении дорожного покрытия – важный участок, через который проходит основной транспортный поток.

Из-за ремонта организация движения временно изменится. Работы будут выполнять поэтапно, как на полосах въезда в Украину, так и на выезда. На время ремонта транспорт будет двигаться по одной полосе и будет введен двусторонний режим движения.

В частности, возможны задержки и неравномерность пропуска автомобилей. Такие ограничения могут создавать очереди, особенно в часы пик или в периоды повышенной нагрузки.

Пункт пропуска Рава-Русская является одним из ключевых направлений для поездок в Польшу и обратно. Через него ежедневно проходят сотни автомобилей, поэтому даже незначительные изменения в организации движения могут повлиять на общее время пересечения границы.

Водителям рекомендуют заранее проверять ситуацию на границе и выбирать менее загруженные часы для пересечения. В частности, следует заблаговременно рассматривать альтернативные пункты пропуска и закладывать дополнительное время в дорогу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине масштабируют систему єЧерга, что позволит водителям легковых авто с июня бронировать время пересечения границы через Дію или специальное приложение. Одновременно планируют ввести автоматическую проверку "Зеленых карточек" и приоритетный проезд для определенных грузовиков.

