Украина планирует открытие нового пункта пропуска: где появится и что изменится

Украина и Молдова продвигают строительство моста через Днестр между Ямполем и Косеуцем и открытие совместного автомобильного пункта пропуска на украинской стороне. На развитие альтернативного сообщения с Молдовой и усиление логистики в Одесской области правительство уже выделило более 700 млн грн.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Речь идет о строительстве нового мостового перехода через реку Днестр между украинским Ямполем в Винницкой области и молдавским селом Косеуц.

По словам Кулебы, Украина заинтересована в скорейшем продолжении реализации этого проекта, поскольку он имеет стратегическое значение не только для двусторонней торговли, но и для общей безопасности логистических маршрутов. Отмечается, что новый мост позволит значительно сократить время перевозок, разгрузить другие пограничные переходы и создать новый стабильный маршрут для международного грузового и пассажирского транспорта.

Отдельно стороны обсудили открытие совместного автомобильного пункта пропуска именно на украинской стороне границы. По словам Кулебы, это позволит значительно упростить процедуры пересечения, сократить очереди и повысить эффективность таможенного и пограничного контроля.

Формат совместного контроля уже доказал свою эффективность на других участках границы, поэтому его применение на новом маршруте может существенно ускорить движение товаров и людей. По словам члена правительства, сейчас важно синхронизировать работы с молдовской стороной, в частности по строительству подъездной дороги к мосту и техническому обеспечению будущего пункта пропуска.

Правительство уже выделило более 700 млн грн на обеспечение альтернативного транспортного сообщения между Одесской областью и Молдовой. Кроме автомобильного направления, Украина и Молдова работают и над расширением железнодорожного сообщения.

В частности, стороны прорабатывают продление тестового маршрута поезда Киев – Кишинев до станции Реваки с организацией шаттла до международного аэропорта Кишинева. Отдельное внимание уделяется развитию морского и внутреннего водного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на пограничном пункте пропуска Рава-Русская (Польша) с 24 апреля до начала июня будет продолжаться ремонт дорожного покрытия, из-за чего движение транспорта организуют одной полосой в обе стороны. В этот период возможны задержки и изменения в ритме пропуска, поэтому украинцам стоит заранее планировать поездки.

