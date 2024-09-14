В ЕС рассматривают три варианта: арестованные активы РФ необходимы для помощи Украины

Европейская комиссия представила послам ЕС три новых возможных способа возобновления санкций по активам центрального банка России. Это имеет решающее значение для обеспечения кредита G7 для Украины в размере 50 миллиардов долларов.

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Как пишет Reuters, лидеры больших демократий Большой семи и ЕС в июне согласились использовать проценты из замороженных российских активов для поддержки кредита G7 для Украины. Активы, которыми владеют члены G7, составляют около 300 миллиардов долларов.

Чтобы обеспечить ссуду, G7 хочет быть уверенной, что режим санкций ЕС по активам не будет отменен. Дипломаты сказали, что Комиссия обсудила заранее три варианта с Соединенными Штатами. "Возможные варианты были представлены сегодня утром... они уже обсуждались из США", – сказал один из дипломатов.

Представительство США при ЕС в Брюсселе не сразу ответило на запрос о комментарии. Для возобновления санкций против России каждые 6 месяцев требуется единогласное голосование 27 стран-членов ЕС. Ранее лидер Венгрии Виктор Орбан задержал финансирование и законодательные акты, направленные на содействие Украине.

Варианты обновления были представлены послам. По словам трех дипломатов ЕС, первый вариант – это пятилетняя блокировка активов с пересмотром каждые 12 месяцев и квалифицированное большинство стран ЕС, чтобы разморозить активы. Второй вариант – это возобновление замораживания активов каждые 36 месяцев единогласным голосованием, сказали они. Третьим вариантом было бы продление срока продления всех санкций, связанных с Россией, до 36 месяцев с нынешних шести месяцев.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Кабинет Министров принял проект бюджета на 2025 год. Его направят в бюджетный комитет Рады, после рассмотрения в комитете, изучения предложенных поправок, документ вынесут на голосование в сессионный зал и только после этого бюджет будет принят. Согласно документу, в Украине ожидается замедление экономики, девальвация гривны, ускорение инфляции. Вместе с тем, может снизиться долговая нагрузка на бюджет.

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