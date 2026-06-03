В ЕС приняли важное решение по мигрантам: кому из украинцев грозит депортация

Европейский Союз (ЕС) согласовал создание депортационных хабов за пределами блока для содержания нелегальных мигрантов и лиц, которым отказали в убежище. Теоретически в такие учреждения могут попасть и граждане Украины, которые нелегально попали в ЕС.

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Новые правила, по данным Politico, вступят в силу через год, но некоторые положения (в том числе и создание "центров возвращения") должны заработать немедленно. Впрочем, абсолютного большинства украинских граждан в Евросоюзе они не коснутся.

Кто из украинцев в зоне риска

Нарушители границы

Самой уязвимой группой иностранцев являются те, кто попал в ЕС незаконно. В частности те, кто пересек границу через так называемую "зеленку" – леса или реки – в обход официальных пунктов пропуска.

Такие лица автоматически теряют право на упрощенное получение временной защиты, а их статус приравнивается к общим нелегальным мигрантам. Их может ждать задержание, проверка и принудительное выдворение в третьи страны-хабы на общих основаниях.

Те, кому отказали в статусе беженца

Также рискуют попасть под удар украинцы, которые по каким-то причинам подавались на классический статус беженца и получили отказ или которые скрываются от миграционных служб. Их может ждать:

Запрет на уровне ЕС: решение о депортации, принятое, например, Польшей, через обновленную систему SIS автоматически начнет действовать по всему ЕС, поэтому сбежать в другую страну блоку не удастся.

решение о депортации, принятое, например, Польшей, через обновленную систему SIS автоматически начнет действовать по всему ЕС, поэтому сбежать в другую страну блоку не удастся. Лишение прав: сокрытие от идентификации влечет за собой немедленную отмену финансовой помощи, запрет на трудоустройство и уголовную ответственность за отказ сдавать биометрию.

В целом по данным Евростата, только 27% искателей убежища, которым отказано в предоставлении убежища, в результате покидают ЕС.

Кого не затронут изменения

Для абсолютного большинства украинцев, которые находятся в Европе легально, правила не меняются, поскольку эти граждане выехали из-за боевых действий и оформили временную защиту. Они относятся к отдельной правовой категории и не считаются классическими "искателями убежища" или беженцами.

Им предоставлен статус временной защиты, который гарантирует легальное проживание, доступ к рынку труда, обучению и медицине без риска попасть под действие новых депортационных протоколов.

Деньги за возвращение как альтернатива

Вместо принудительных депортаций нелегалам гражданам, чей статус под вопросом, Брюссель готовит программы добровольного возвращения. В частности рассматриваются механизмы финансового стимулирования мигрантов, которые самостоятельно решат выехать из ЕС и вернуться на родину – они смогут получить денежную компенсацию для первичного обустройства дома.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ряд стран ЕС уже существенно пересмотрел правила пребывания граждан Украины. В связи с этим тем, кто отказывается, стали чаще отказывать в помощи, а нарушителей миграционного режима – активно возвращать на родину.

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