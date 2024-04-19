"Решается судьба войны": премьер Польши хочет остановить блокаду украинской границы

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной. Подчеркнув при этом, что независимо от обоснования протестов, польские власти не могут допустить блокирования переходов и причинения таким образом вреда Украине – ведь в настоящее время "решается судьба войны".

Об этом сообщает "Польское радио". Также, отмечается, Туск напомнил, что согласно последнему решению правительства, пограничные пункты имеют статус критической инфраструктуры.

"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может помешать Украине. Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы. Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны. Я рассчитываю на отказ от такой формы протеста", – сказал польский премьер.

При этом он подчеркнул, что государственные службы Польши будут работать над расчисткой пунктов пропуска. Однако, отмечается, Туск не считает, что для этого "требуются прямые меры принуждения".

Поляки усилили блокирование границы с Украиной

Ранее же польские фермеры усилили блокаду украинской границы. Так, 18 апреля они возобновили блокирование пунктов пропуска (п.п.) "Корчова – Краковец" и "Медыка – Шегини". Ожидается, что ограничивать пропуск будут только для грузового транспорта – осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов не предвидится.

Как сообщили в Госпогранслужбе, протестующие планировали блокировать движение в Краковце до 9:00 20 апреля. А в Шегинях – до 9:00 19 апреля.

При этом отмечалось: по состоянию на утро 18 апреля в очередях на территории Польши в этих направлениях ожидали проезда в сторону Украины около 1 500 грузовиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта Украина и Польша провели переговоры на уровне премьер-министров. Среди тем было и блокирование польскими фермерами границы и торговля в агросекторе. В результате стороны договорились, что Польша будет выдавать Украине лицензии на ввоз на свою территорию четырех видов агрокультур.

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