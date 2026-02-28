В БЭБ взялись за "черные" АЗС: их количество сократилось в 6,5 раза, а легальная выручка выросла на 23 млрд

Бюро экономической безопасности (БЭБ) отчиталось об уменьшении объема теневого рынка АЗС. Только в ноябре 2025 года зафиксировали 538 нелегальных АЗС (421 – по данным Нефтегазовой ассоциации, 117 – выявлено БЭБ). Тогда как по состоянию на январь 2026 года их количество сократилось до 82 (в 6,5 раз).

Об этом глава БЭБ Александр Цывинский рассказал на встрече с представителями бизнес-ассоциаций, на которых присутствовал OBOZ.UA. Так, выручка легального рынка топлива выросла с 380,41 млрд грн в 2024 году до 403,47 млрд грн в 2025 году (+23,06 млрд грн, +6,1%).

"В 2025 году Бюро экономической безопасности Украины сосредоточилось на системной детенизации ключевых рынков, в частности, топлива, табака, электроники, алкоголя и азартного бизнеса. Важное значение для эффективности работы по этим направлениям имел постоянный диалог с легальным бизнесом. Регулярные встречи руководства БЭБ с представителями профильных ассоциаций и бизнеса позволили глубже понимать проблемы отраслей и совместно искать пути их решения", – объяснили в БЭБ.

Результаты топливного рынка:

В IV квартале 2025 года наблюдался стабильный рост выручки (октябрь – +36,72; ноябрь – +37,52; декабрь – +40,18).

Прирост продаж в декабре достиг +84 тыс. литров.

Увеличились и акцизные поступления. Это означает, что объем горючего не "исчез", а перешел в легальный сектор.

Рынок электроники:

фискализация и рост оборота

После усиления контроля и коммуникации с бизнесом: сентябрь 2025 – 15,3 млрд грн выручки;

декабрь 2025 – 23,5 млрд грн; абсолютный прирост – +8,2 млрд грн (+53,4%).

Количество фискальных чеков выросло на 23,7% (с 6,6 млн до 8,2 млн), средний чек – на 24% (с 2,3 тыс. грн до 2,9 тыс. грн). Это свидетельствует о выходе значительной части операций "из тени" и выравнивании конкурентных условий для официальных продавцов.

Табачный рынок. По данным исследования KANTAR:

2023 год – 21,8% нелегального рынка;

2024 – 16,1%;

2025 – 15,9%.

В рамках противодействия незаконному производству изъято товаров на 2,234 млрд грн (в 2024 году – 1,4 млрд грн), в том числе 28 производственных линий, 2,07 млн пачек сигарет, 351 тыс. кг табака и 9,59 млн акцизных марок.

Акцизные поступления в 2025 году составили 122,52 млрд грн.

Алкогольный рынок: очистка от нелегальной продукции Изъято продукции на 303,8 млн грн (в 2024 году – 43,5 млн грн). В семь раз больше чем в 2024 году.

Легальная выручка выросла на 15,9% (+23,6 млрд грн).

Акцизные поступления – 18,77 млрд грн.

