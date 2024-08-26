Курс доллара будут менять: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В Украине ожидается снижение курса наличного доллара. Так, в экспертной среде прогнозируют, что в течение текущей недели (26 августа – 1 сентября) средний наличный курс валюты останется в коридоре от 41,2 до 41,8 грн/доллар, однако сместится ближе к первому показателю.

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Об этом сообщил СМИ глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский. Он отметил, что ожидает укрепления гривни из-за рост спроса на нее. Ведь конец любого месяца, по его словам, это время уплаты предприятиями налогов и накопления гривневой массы для выплаты зарплат работникам.

"То есть на межбанке увеличится предложение валюты со стороны экспортеров, что приведет к удешевлению доллара и евро. Оно не будет значительным, но отразится и на наличном рынке. Средний наличный курс останется в текущем коридоре: от 41,2 до 41,8 грн/доллар, однако сместится ближе к нижней границе", – рассказал Забловский.

Какой курс доллара в банках

В то же время, вечером 26 августа банки определили курс наличного доллара на среднем уровне 41,15/41,55 грн (покупка/продажа). Что:

на 5 коп. дороже в покупке, чем в полдень этого же дня;

осталось на прежнем уровне в продаже.

Нужно ли забирать деньги из банков

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что украинцам не стоит забирать свои сбережения из банков. Ведь несмотря на продолжающуюся войну, банкам удалось накопить достаточно денег, а потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят". Он отметил:

объем всех средств населения и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся в банках, по данным Фонда гарантирования, составляет, "около 1,2 млрд грн";

в то же время, банки держат в ОВГЗ 726,45 млрд грн в эквиваленте;

также банки располагают 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка overnite (по состоянию на 21 августа);

в депозитных сертификатах, размещенных на тендерах ("это трехмесячные депозитные сертификаты) есть еще 156,24 млрд грн.

"Таким образом, ОВГЗ и депозитные сертификаты уже перекрывают средства физических лиц, находящихся на счетах банков. Подчеркиваю, это все средства физлиц – и срочные, и на текущих счетах. … Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – рассказал аналитик.

При этом он признал: наличие в банках "очень большого объема избыточной ликвидности" является проблемой для украинской экономики. Ведь "было бы лучше, если бы эти деньги работали, например, в реальном секторе посредством кредитов".

Однако, констатировал аналитик, этого сейчас либо вообще не происходит. Либо происходит, но "в очень небольших объемах".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом. Причина – полномасштабная война. Однако до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара.

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