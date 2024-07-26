В банках отказались от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках заметно подешевел наличный доллар – прежде всего, в покупке. В полдень 26 июля они определили его курс в средние 41/41,6 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дешевле в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же, крупные учреждения покупают валюту по 40,5-41,1 грн. Так:

ПриватБанк – 40,9 грн;

Укрэксимбанк – 40,95 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,05 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

Универсал Банк – 40,5 грн;

OTP Bank – 40,9 грн.

Продают же они ее по 41,49-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,5 грн;

Укрэксимбанк – 41,55 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,49 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

Универсал Банк – 41,6 грн;

OTP Bank – 41,5 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Подешевел доллар и в обменниках. Так, в полдень 26 июля те определили его стоимость в средние 41/41,9 грн (покупка/продажа), что:

на 11 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на на 4 коп. в продаже.

Удастся ли заработать на скупке и перепродаже долларов

В то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

Как объяснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), стоимость гривни будет находиться на относительно текущих позициях и по другим причинам. В частности, из-за:

стабильной работе морского коридора и довоенные объемы перевозок морем, что поддерживает экспорт;

наличие у НБУ достаточных международных резервов и инструментов для поддержания курса.

"Не "открою Америку", если скажу, что девальвационный прессинг сохранится, потому что война продолжается, ограничивая наш экспортный и логистический потенциал, а порождаемая ею неопределенность стимулирует отток валюты по финансовым операциям частного сектора. …Единственное, что могу сказать относительно уверенно, что не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года", – объяснил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достигнуть 42,1 грн. А средневзвешенный курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 40,7 грн.

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