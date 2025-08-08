В банках готовятся заметно менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать через несколько дней

В украинских банках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (11-17 августа) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,65-42,2 грн. В то же время вечером 8 августа там покупали ее в среднем по 41,25 грн, а продавали по 41,7 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Такие же процессы прогнозируются в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,65-42,2 грн. Вечером же 8 августа стоимость доллара там определили в средние 41,01/41,56 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: курсовые отклонения будут находиться в пределах 1-1,5% в неделю. А разница между курсами купли и продажи составит до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"Валютный рынок будет жить по правилам лета без особых нововведений: вполне возможно, что текущие курсовые изменения будут напоминать несколько предыдущих недель. Рынок остается достаточно стабильным", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

При этом он подчеркнул: в целом, курс доллара будет зависеть как от действий регулятора, так и от текущей конъюнктуры. Ведь "не исключено, что предложение может значительно вырасти".

"Перед жатвой агрохолдинги реализуют избыток валюты, что может уменьшить "расхождения" с уровнем спроса. То есть предложение и спрос могут находиться в балансе", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Национальном банке не видят предпосылок для резкого роста курса доллара. Там отмечают: в настоящее время гривня остается стойкой, валютный рынок работает и равномерно возвращается к нормальности. Соответственно, ожидать обвала нацвалюты не стоит.

