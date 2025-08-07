Будет ли стремительный обвал гривни: в НБУ рассказали, чего ожидать украинцам

В Национальном банке Украины (НБУ) не видят предпосылок для резкого роста курса доллара. Там отмечают: в настоящее время гривна остается стойкой, валютный рынок работает и равномерно возвращается к нормальности. Соответственно, ожидать обвала нацвалюты не стоят.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный. Он отметил: также на рынке успешно действует режим управляемой гибкости.

В целом же, по словам главы Нацбанка, спрос и предложение определяют динамику на валютном рынке, а также возвращают ему чувство работы с риском. При этом:

Более 50% операций на валютном рынке проходят без участия Национального банка.

Курс все больше играет роль поглотителя шоков, а не их генератора.

"Рекордный уровень резервов свидетельствует о том, что меры, предпринимаемые Нацбанком и управляемой гибкостью обменного курса, работают. Мы не истощаем наши резервы, не поднимаем устойчивость валютного рынка, не разбалансируем курсовые, а вместе с ними инфляционные ожидания", – охарактеризировал сложившуюся ситуацию Пышный.

При этом он подчеркнул: часть валютных интервенций Нацбанка, направленных на поддержку валютного рынка является "техническим перетоком на рынок валюты, полученной от международной помощи, в процессе ее расходования правительством на внутренние цели". А потому говорить, что регулятор тратит все резервы на поддержку курса не верно.

Пышный объяснил: полученную от партнеров валюту правительство напрямую обменивает у НБУ на гривню. При этом сама гривня, которая попадает в экономику из-за финансирования расходов бюджета, попадает на валютный рынок.

"Когда расходы правительства растут, увеличивается и продажа валюты НБУ, потому что мы должны эту ситуацию балансировать. Если бы НБУ этого не делал, мы бы имели значительно худшую ситуацию со всеми макроэкономическими показателями, включая курс, который при этом был бы необоснованным. В то же время резервы были бы значительно больше, что, кстати, как раз и могло бы вызвать вопросы не только у украинцев, но и у партнеров", – подчеркнул Пышный.

Как рост курса евро повлиял на цены

В то же время, отметил глава Нацбанка, повышение курса евро (на 8 июля официальный курс обновлен до 48,27 грн, тогда как, к примеру, 14 мая он был на уровне 46,09 грн. При этом 2 июля был зафиксирован курс 49,4 грн) пока прямо не повлиял на цены в стране. Впрочем, только потому, что этот эффект "отложен во времени".

"Думаю, что в течение следующих двух-трех кварталов мы увидим постепенный перенос на цены той девальвации гривны к уже состоявшейся евро", – констатировал Пышный.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, обмен именно долларов на гривни можно считать чрезвычайным событием для украинцев. Ведь, по его словам, сбережения в валюте хранятся не для того, чтобы не продавать их – а ради создания "финансовой подушки", которая может частично покрыть инфляционные риски.

