'Ущерб будет возмещен': Бессент рассказал, на что США потратят замороженные активы Ирана

Соединенные Штаты намерены использовать замороженные иранские активы для финансирования восстановления стран Персидского залива, пострадавших от ударов Тегерана. Таким образом Вашингтон хочет смягчить последствия войны для американских союзников на Ближнем Востоке.

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Об этом в своем посте в соцсети X сообщил министр финансов США Скотт Бессент. На пост американца ответил иранский вещатель.

Что сказал Бессент

"Иранский режим проигрывает в бесспорно печальной игре, в которую он играет. Любой ущерб, который он наносит нашим союзникам в Персидском заливе, будет оплачен средствами, изъятыми с иранских счетов. Любые сборы, уплаченные так называемому "управлению проливом" Персидского залива, будут компенсированы средствами, изъятыми с их счетов", – отметил Бессент.

Он добавил: каждое нападение иранского режима"только усугубит экономические и финансовые последствия", с которыми Иран уже сталкивается.

Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB ответила американскому чиновнику, но не по существу.

"Есть только одно решение, чтобы предотвратить удары по вашим союзникам: американские войска отправятся на 10 тысяч километров от Ирана, то есть обратно домой", – отметил вещатель.

О чем идет речь

Речь идет о 24 миллиардах долларов США (а не о ста миллиардах, как ранее заявлял американский президент) замороженных в американских банках активов иранского режима. Тегеран вновь выдвинул требование США – вернуть эти деньги, к которым Америка еще должна добавить компенсацию за военные действия в ходе мирных переговоров с США.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади на этой неделе заявил, что США не могут использовать замороженные активы страны для помощи региональным союзникам в восстановлении послевоенных убытков.

"Активы Ирана не являются ни военным трофеем Вашингтона, ни фондом для выплат его союзникам", – сказал он.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что не разморозит иранские активы и не отменит никаких санкций до заключения мирного соглашения.

Что предшествовало

На днях Иран и Израиль обменялись серией ударов после того, как израильские силы нанесли удар по группировке иранского прокси "Хезболла" в Ливане. Чтобы не допустить эскалации конфликта, США призвали Израиль ограничить свои ответные удары по Ирану, поскольку Вашингтон заинтересован в подписании мирного соглашения.

Однако, несмотря на оптимистичные заявления о том, что компромисс будет достигнут буквально со дня на день, очевидно, что стороны не готовы идти на уступки и проверяют друг друга на прочность.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

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