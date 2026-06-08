'Вернитесь за стол переговоров': Трамп отреагировал на возобновление обстрелов между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль воздержаться от дальнейшей эскалации после взаимных атак 7 июня. Он заявил, что намерен убедить премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану.

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Об этом Трамп сказал в эфире израильского 12-го телеканала. По его словам, новые удары могут поставить под угрозу возможное достижение договоренностей между сторонами.

"Я сейчас позвоню Нетаньяху и скажу ему не наносить ответныйудар по Ирану", – заявил Трамп.

Призыв к сдержанности

Президент США подчеркнул, что не хочет срыва потенциальной сделки из-за нового витка насилия. Он отметил, что обе стороны уже совершили атаки, поэтому дальнейшее обострение ситуации, по его мнению, необходимо остановить.

"Я не хочу, чтобы это сорвало соглашение. Обе стороны атаковали, и я не хочу видеть еще одну атаку", – сказал Трамп.

Также американский лидер заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в возможном израильском ударе по Ирану.

"Если Израиль нанесет удар, мы не будем участвовать в этом. У Израиля есть хорошая возможность дождаться заключения соглашения", – отметил он.

Последние события

Трамп также сообщил, что предыдущие удары Израиля по Бейруту не были согласованы с США. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Накануне, 7 июня, Израиль нанес удары по Бейруту в ответ на обстрел со стороны группировки "Хезболла". После этого Иран атаковал территорию Израиля.

На фоне событий Министерство транспорта Израиля сообщило, что страна не будет закрывать свое воздушное пространство после иранского обстрела. Авиасообщение продолжит работать в обычном режиме.

В то же время стало известно, что Трамп и Нетаньяху уже проводят телефонный разговор, во время которого обсуждают ситуацию после последнего обострения.

Что предшествовало

По данным Госдепартамента США, Израиль и Ливан договорились ввести режим прекращения огня на Ближнем Востоке. Однако внедрение таких решений зависит от подобных действий со стороны "Хезболлы" и вывода всех боевиков из южного Ливана,

В Госдепе говорят, что соглашение было заключено после того, как израильское правительство угрожало эскалацией своих действий в Ливане, что грозит срывом переговоров между США и Ираном.

Напомним, ранее стало известно, что в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп рассердился из-за масштабирования операции в Ливане. Глава Белого дома считает действия Иерусалима чрезмерными и такими, которые могут сорвать дипломатический процесс по Ирану.

Как сообщал OBOZ.UA, на юге Ливана из-за атаки беспилотника боевиков "Хезболла" погиб военнослужащий Армии обороны Израиля Майкл Тюкин. Известно, что в 2020 году 21-летний военный переехал в Израиль из Украины вместе с матерью.

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