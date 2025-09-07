"Укрзалізниця" заявила о задержке поездов из-за атаки РФ: в одном из регионов проблемы продлятся днями

"Укрзалізниця" сообщила о задержке поездов из-за новой атаки РФ. Из-за вызванных обстрелом повреждений инфраструктуры в Кременчугском районе поезда №59 Одесса – Харьков и №8 Харьков – Одесса будут следовать измененным маршрутом через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела), Знаменка.

Видео дня

Как говорится в сообщении "Укрзалізниці", до станции Кременчуг пассажиров будут подвозить автобусы. Кроме того, будут задерживаться:

Поезд №260 из Чопа будет курсировать до станции Крюков-на-Днепре, откуда также запланирован трансфер автобусами. Аналогично для обратного маршрута – автобусы уже будут ждать пассажиров возле вокзала Кременчуга в 13:30 с последующей пересадкой в вагоны в Закарпатье.

откуда также запланирован трансфер автобусами. Аналогично для обратного маршрута – автобусы уже будут ждать пассажиров возле вокзала Кременчуга в 13:30 с последующей пересадкой в вагоны в Закарпатье. Обстрелом поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге, вместо которого на маршруты уже выведен резервный. Впрочем, электропоезда№6663 Кременчуг – Знаменка (Користовка) и №6664 Знаменка (Користовка) – Кременчуг в сутки 07.09.2025 не будут курсировать из-за инфраструктурных восстановительных работ.

"Резюмируем: в ближайшие дни, пока будет продолжаться многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка. Также будем использовать автобусы для доставки в/из Кременчуга от ближайших доступных станций", – об этом говорится в сообщении УЗ.

Какие поезда задерживаются:

№59/60 Харьков-Пас.-Одесса-Главная (+5:38)

№23/24 Хелм-Киев-Пас. (+4:21)

№227/228 Краматорск-Ивано-Франковск (+3:38)

№7/8 Одесса-Главная-Харьков-Пас. (+3:34)

№91/92 Львов-Киев-Пас. (+3:02)

№49/50 Трускавец-Киев-Пасс. (+2:42)

№149/150 Ивано-Франковск-Киев-Пас. (+2:26)

№37/38 Запорожье-1-Киев-Пас. (+2:20)

№97/98 Ковель-Пас.-Киев-Пас. (+2:20)

№67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня (+1:52)

№79/80 Львов-Днепр-Главный (+1:52)

№19/20 Киев-Пас.-Хелм (+1:39)

№119/120 Хелм-Днепр-Главный (+1:29)

№7/8 Черновцы-Киев-Пас. (+1:15)

№35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+0:49)

№51/52 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+0:49)

№85/86 Львов-Запорожье-1 (+0:49)

№9/10 Будапешт-Ньюгати-Киев-Пас. (+0:35)

№115/116 Запорожье-1-Черновцы (+0:26)

№203/204 Ясиня-Киев-Пас. (+0:20)

№257/258 Кропивницкий-Ясиня (+0:07)

№71/72 Павлоград-1-Львов (+0:06)

№85/86 Запорожье-1-Львов (+0:06)

№83/84 Солотвино-1-Киев-Пас. (+0:04)

Как ранее писал OBOZ.UA, с вечера субботы, 6 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Враг запустил сотни "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе зафиксировали более 800 БПЛА. Также противник нанес удары баллистикой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!