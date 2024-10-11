В Украине ускорился рост цен: как подорожала еда

В сентябре 2024 года потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении ускорилась до 8,6% – с 7,5% в августе. К примеру, рост стоимости сырых продукты питания увеличился до 7,1%. В месячном исчислении все цены выросли на 1,5%. Главная причина – ускорение продовольственной инфляции из-за ограниченного предложения продовольственной продукции.

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Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: фундаментальное инфляционное давление также "усилилось более сильно, чем прогнозировалось". В частности, показатель базовой инфляции в сентябре вырос до 7,3% с 6,5% в августе.

"Такая динамика была обусловлена ​​удорожанием обработанных продуктов питания под влиянием большей стоимости продовольственного сырья, а также дальнейшим ростом производственных затрат, в частности, на энергообеспечение и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты перенесения от ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы", – рассказали в НБУ.

Как в Украине изменились цены

Как рассказали в Нацбанке, стремительно ускорился рост цен на сырые продукты питания – до 7,1%. Причина – жаркая погода без дождей, которвя сказалась на:

урожайности;

сроках созревания;

качественных параметрах ряда овощей и фруктов, что отразилось на их предложении.

"В частности, быстрее дорожали овощи борщового набора и помидоры, оставались высокими темпы роста цен на огурцы. Рост стоимости сырья и производственных затрат повлиял на цены на муку и крупы. Удорожание молока ускорилось из-за ограниченного предложения при одновременном сохранении высокого спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий и активизации экспорта. Возобновился рост цен на курятину, а свинина в дальнейшем дешевела. Также продолжалось снижение цен на сахар и яйца благодаря высокому предложению", – сообщили в НБУ.

Также ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование. Вероятными причинами этого, отмечается, являются, "курсовой фактор и рост заболеваемости".

А вот рост цен на топливо, подчеркивается, замедлилось. "Первый этап повышения акцизного налога на топливо с сентября отразился прежде всего на подорожании автогаза, в то же время низкие цены на нефть и высокие запасы сдерживали подорожание бензина и дизеля", – объяснили в регуляторе.

Что будет дальше происходить с ценами

В тот же время,отмечается, инфляционное давление в ближайшие месяцы будет сохраняться. Причины этого:

увеличение бюджетных расходов;

"дальнейшее обострение диспропорций на рынке труда";

ожидаемое увеличения дефицита электроэнергии во время отопительного сезона.

"Монетарная политика НБУ будет направляться на содержание умеренной инфляции в этом году, постепенное ее замедление со второй половины 2025 года и последующий возврат к цели 5%", – констатировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине значительно выросла стоимость коммунальных услуг. За год – с сентября-2023-го по сентябрь 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,7%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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