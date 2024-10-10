В Украине существенно переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине значительно выросла стоимость коммунальных услуг. За год – с сентября-2023-го по сентябрь 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,7%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что, кроме электроэнергии, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 9,8%;

уборка мусора – на 5,1%;

содержание и ремонт жилья – на 4,4%.

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

В целом же, инфляция в Украине ускорилась. В сентябре ее уровень составил 8,6%, тогда как в августе был 7,5%. Как отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), "это максимум годовой инфляции за последние 13 месяцев".

При этом он подчеркнул: продукты питания за месяц (с августа по сентябрь) в целом подорожали на 1,8%. Больше всего:

яйца (+12,1%);

овощи (+3,8%);

масло (+3,6%).

"Среди непродовольственных товаров и услуг в сентябре наибольшими темпами подорожали услуги образования (+10%), одежда и обувь (+7,8%), что является сезонной тенденцией. Несмотря на поднятие акцизов, горюче-смазочные материалы прибавили в цене за месяц только 1%", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за октябрь украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что действовали и раньше. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

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