Украинцы смогут напрямую донатить подразделениям: UNITED24 запустил новое приложение

В Украине запустили мобильное приложение, которое позволяет напрямую поддерживать военные подразделения на передовой. В приложении доноры могут выбирать конкретное подразделение, видеть результаты своих взносов в реальном времени и участвовать в геймификации с аватарами, позывными и наградами.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. В сообщении отмечается, что фандрейзинг в Украине уже давно стал мощным оружием в борьбе против агрессора.

Благодаря миллионам неравнодушных людей со всего мира удалось собрать колоссальные суммы на поддержку армии, медицинской сферы и восстановление страны. Именно для этого было создано мобильное приложение UNITED24 (U24 App), которое открывает новые возможности для доноров.

U24 App позволяет каждому пользователю выбрать конкретное подразделение, воюющее на передовой, и сделать вклад именно на его нужды. Отмечается, что это не просто донат в общий фонд – это адресная помощь воинам, которые ежедневно рискуют жизнью.

Особенность приложения заключается в том, что доноры видят реальные результаты своей поддержки: как закупаются дроны, оборудование и другая техника, как она сразу же используется на поле боя. Это создает ощущение личной причастности к общей победе.

Еще одной уникальной особенностью является прямая связь с военными. Пользователь может узнавать о потребностях подразделения, получать обновления и даже благодарность непосредственно от защитников. Таким образом, доноры становятся не только благотворителями, но и настоящими союзниками армии.

Чтобы поддержка армии была не только полезной, но и увлекательной, в приложение добавили элементы геймификации. Доноры могут создавать цифровые аватары, получать позывные, участвовать в рейтингах и получать награды за взносы. На старте пользователи U24 App могут выбрать одно из пяти подразделений, которые выполняют важнейшие задачи на фронте:

"Ахиллес" – полк, сформированный из добровольцев, известный своей высокой точностью поражения вражеских целей;

– полк, сформированный из добровольцев, известный своей высокой точностью поражения вражеских целей; "К-2" – подразделение под командованием Героя Украины, которое мастерски выполняет разведывательные и боевые задачи.

– подразделение под командованием Героя Украины, которое мастерски выполняет разведывательные и боевые задачи. "Птицы Мадьяра" – легендарная бригада, осуществляющая более 200 боевых вылетов в день;

– легендарная бригада, осуществляющая более 200 боевых вылетов в день; "Рарог" – инновационное подразделение, которое специализируется на разработке беспилотников и тактических решений;

– инновационное подразделение, которое специализируется на разработке беспилотников и тактических решений; "Феникс" – авиационное подразделение Государственной пограничной службы, уничтожающее вражескую технику на миллионы долларов.

Каждый из них нуждается в поддержке, и теперь каждый донор может стать частью их миссии. Фандрейзинговая платформа UNITED24, инициированная Президентом Украины, уже собрала более 1,8 миллиарда долларов. С появлением приложения процесс поддержки стал еще быстрее и удобнее.

