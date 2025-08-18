Родителям первоклассников раздадут по 5 тыс. грн через Дію: правительство запустило программу помощи

Украинские семьи с первоклассниками получат от государства по 5 000 грн для подготовки ребенка к школе. Выплату можно оформить быстро и просто через приложение Дія или в сервисных центрах Пенсионного фонда. Сделать это нужно не позднее 15 ноября 2025 года.

Об этом сообщил министр цифровой траснформации Украины Михаил Федоров. Правительство приняло решение поддержать украинские семьи и ввело новую программу помощи – "Пакет школьника", которая уже стартовала в приложении Дія.

"Пакет школьника" – это единовременная финансовая помощь в размере 5 000 грн, которую родители или законные представители первоклассников могут получить для приобретения необходимых вещей в школу. Средства можно потратить на:

канцелярские принадлежности;

детскую одежду;

школьную обувь.

Программа создана для того, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семьи в период, когда ребенок делает первый шаг в обучение. Помощь могут оформить родители или законные представители детей, зачисленных в первый класс в 2025 году.

При этом выплата назначается только одному из родителей. Семьи, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях, смогут воспользоваться правом на выплату после возвращения в Украину. Процесс оформления максимально прост и занимает несколько минут:

открыть приложение Дія и авторизоваться;

перейти в раздел Сервисы → Помощь от государства → Пакет школьника;

выбрать ребенка-первоклассника из списка;

выбрать или открыть Дія.Карту для получения средств;

проверить данные и подписать заявление с помощью Дія.Підпису.

После этого деньги будут автоматически зачислены на карту. Использовать их можно в течение 180 дней с момента начисления.

Те родители, которые не пользуются цифровым приложением, могут подать письменное заявление в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Сделать это нужно не позднее 15 ноября 2025 года. Даже если ребенка записали в школу уже после начала учебного года, семья все равно имеет право на помощь. "Это еще один пример того, как цифровое государство помогает семьям в важные моменты", – подчеркнул Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на отопительный сезон 2025-2026 гг. предоставят 19 400 грн на приобретение твердого топлива (дрова, уголь, брикеты, пеллеты и т.д.). Сумма рассчитана на одно домохозяйство, но список получателей ограничен – это жители прифронтовых территорий.

