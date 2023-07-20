Украинцы не хотят платить налоги: какие причины и что делать государству

Украинцы не хотят платить налоги из-за неуверенности в государственных структурах и недоверия к ним. И властям крайне необходимо заняться этой проблемой. В частности, искоренить подозрительные госзакупки и детально отчитываться о том, на что тратятся деньги граждан.

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Так, согласно исследованию CASE Украина, ключевой причиной нежелания платить налоги украинцы называют низкие доходы (80,3%). А уже на втором месте – уверенность, что уплаченные деньги крадут (73,6%).

Кроме того, 65,8% опрошенных указали в качестве причины невозможность влиять на то, куда государство тратит налоги. 59,8% также считают, что государство оказывает госуслуги низкого качества, а потому оплачивать их налогами бессмысленно.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 11 мая по 12 июня 2023 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 2013 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

"Нежелание платить налоги – это природное состояние человека (и не только в Украине). Государству нужно хорошо поднатужиться, чтобы убедить его это делать. И карательные методы здесь не помогут (особенно с украинцами). Начинать нужно с другого – точно не со съемок сериалов во время войны и ремонтов помещений госадминистраций на миллионы гривен", – прокомментировал результаты исследования основатель инвесткомпании INVESTUDIO Андрей Масло.

Cтатистика лишь подтверждает: государству необходимо позаботиться о прозрачном распределении доходов. Как показал опыт волонтерства, украинцы готовы отдавать на общее благо крупные суммы, но при условии, что получат детальный отчет об использовании средств. Такой подход следовало бы перенять и госструктурам, ведь доверие граждан напрямую связано с желанием платить налоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина – первая в Европе по уровню теневой экономики, львиная доля работающих получают как минимум часть зарплаты в конверте. И если в странах ЕС за неуплату налогов, сокрытие своих доходов, покупку контрабандной продукции грозят большие штрафы и даже уголовная ответственность, украинцы же остаются безнаказанными.

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