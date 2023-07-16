Украинцы не хотят платить налоги и воруют у собственной армии и страны: без чего не построить эффективное государство

Украина первая в Европе по уровню теневой экономики, львиная доля работающих получают как минимум часть зарплаты в конверте. И если в странах ЕС за неуплату налогов, сокрытие своих доходов, покупку контрабандной продукции грозят большие штрафы и даже уголовная ответственность, украинцы же остаются безнаказанными.

Видео дня

Без воспитания культуры уплаты налогов и введение жестких правил построить эффективное государство и восстановить экономику после войны будет крайне сложно. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы уклоняются от уплаты налогов и это катастрофическая ситуация

Еще до полномасштабной войны 51% украинцев как минимум часть зарплаты получали в конвертах, говорится в исследовании Gradus. За время полномасштабной войны ситуация значительно ухудшилась, а уровень теневой экономики вырос. Один из крупных кадровых порталов опросил тысячи соискателей работы. У них поинтересовались, готовы ли они согласиться на неофициальную зарплату. И 70% респондентов согласились на зарплаты в конвертах.

Это катастрофические цифры для любого государства. Когда граждане не хотят платить налоги своему государству, обеспечить обороноспособность, медицину, образование, строительство новых предприятий, достойные пенсии и т.д. невозможно. Отсутствия культуры уплаты налогов – причина десятка будущих проблем.

Бизнес ведет теневую бухгалтерию, участвует в схемах и дает взятки, в условиях дефицитного бюджета зарплат на достойные зарплаты чиновникам нет. Поэтому им куда выгоднее зарабатывать, обслуживая теневые схемы.

Культура уплаты налогов должна формироваться с детства. Будущий чиновник, предприниматель, нанятый сотрудник должен знать – платить налоги это его Конституционная обязанность. И нарушать ее – это равноценно тому, чтобы воровать деньги у собственного государства.

В Украине же до сих пор считается, что воровать у государства "простому человеку" – допустимо. Поэтому субсидии можно оформлять даже с высоким неофициальным доходом, а налоги платить необязательно. И проблема не только в том, что каждый украинец, которые скрывает свои доходы и не платит налоги, ворует и у военных, и пенсионеров, и учителей. Проблема в том, что большинство не видит в этом ничего зазорного. Этим и объясняется готовность 70% опрошенных соискателей работать с зарплатой в конверте.

Без уплаты налогов невозможно построить эффективное управление

После окончания войны Украина столкнется с новыми вызовами. И главный из них – объединиться для строительства успешного и эффективного государства. Только так можно обеспечить свою обороноспособность и выжить. Многое зависит от эффективности властей, однако в коррупционном обществе, где считается нормой платить взятки и не платить налоги, изменится должен каждый.

Начать стоит с себя: перестать давать взятки и платить все налоги. Это обязанность каждого. Пока украинцы, к примеру, готовы покупать сигареты в ларьках с пометкой duty free (то есть должны реализоваться в аэропортах, пограничных пунктах и при условии, что товар сразу же будет вывезен за таможенную территорию Украины), всегда найдется схема, как такую контрабанду доставить покупателю.

Во Франции, к примеру, еще в 2019-м ввели штрафы за покупку контрабандных сигарет. Тогда силовики пояснили: покупатель – сообщник контрабандиста и также должен платить штраф. За пачку сигарет стоимостью около 8-10 евро приходилось платить штраф в размере 135 евро. Украинцы же могут покупать контрабанду безнаказанно.

Конечно, это не отменяет необходимость бороться с крупными контрабандистами и таможенниками-корурпционерами. Однако до тех пор, пока есть покупатель, продавцы всегда найдут возможность обойти закон и удовлетворить потребность рынка.

В большинстве цивилизованных стран также существует и жесткая ответственность за скрытие своего дохода от налоговой, за задержку в подачи декларации. В Германии за неофициальную работу на 50 тыс. евро оштрафуют работодателя и на 5 тысяч евро – сотрудника. И конечно, в отличии от украинцев, немцу не придется в голову работать без официального трудоустройства.

ФОПы превратились во внутренний офшор и это необходимо менять

В Украине физлица-предприниматели ("ФОПы") сейчас платят всего 2% единого налога, а с августа будут платить 5%. Такая ситуация - фактически внутренний офшор внутри страны. Система единого налога не поддерживает самозанятых и мелкий бизнес. Ее используют для минимизации налогов и крупные предприятия. Сотрудников оформляют на "ФОП", фактически избегая налогооблажения с их зарплаты.

Общий налог на доходы физлиц в Украине составляет 18% (плюс 1,5% военного сбора). Фактически учитель, военный, врач платят больше налогов, чем "ФОП" на едином налоге. В Польше, для сравнения, этот налог составляет 32%, во Франции – 45%, в Великой Британии – также 45%. "В Польше надо платить 12% с первых 120 тыс. злотых и дальше 32% с остатка", – рассказывает IT-шник Евгений, который имеет "ФОП" в Украине и после полномасштабной войны переехал в соседнее государство.

Эксперимент с резким снижением налогов в Украине уже фактически провели, когда ввели единый налог и позволили создать вокруг него десятки схем. Был еще один эксперимент со снижением ЕСВ почти в два раза до 22%, однако это тоже привело только к росту дефицита Пенсионного фонда.

Фактически в ситуации, когда, к примеру, французы платят налоги в размере 45%, они должны своими налогами поддерживать бюджет Украины, в который местные предприниматели ("ФОПы") платят налог всего в 2%.

До тех пор, пока в Украине бизнес не будет платить налоги по ставкам, которые не меньше хотя бы чем у учителя, эффективно работать государству не удастся.