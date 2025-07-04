Украинцы начали получать из-за границы значительно меньше денег: сумма может поразить

Украинцы стали меньше получать денег из-за границы. За первые пять месяцев 2025 года объем частных переводов в Украину сократился на 15,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. А заметнее всего снизилась сумма зарплат, которую люди получают из-за границы – на $430 млн.

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Как свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), всего в январе-мае на счета граждан Украины поступило из-за рубежа $3,5 млрд. Причем тенденция к снижению прослеживается уже давно:

май-2025 – $711 млн;

май-2024 – $819 млн;

май-2023 – $953 млн.

В целом объем частных переводов в Украину из других стран также уменьшился. В 2024 году он составил около $9,6 млрд, что на $2 миллиарда меньше, чем в предыдущем году, и на треть меньше, чем в 2021-м, последнем году до полномасштабного вторжения. Тогда вообще был зафиксирован рекорд – $15 млрд частных поступлений.

Согласно статистике НБУ, за январь-май 2025 года объем переводов в рамках оплаты труда упал на 18,7% – до $1,87 млрд, тогда как в прошлом году за этот же период он составлял $2,3 млрд. По оценкам регулятора, из всей суммы переводов ($3,5 млрд) через официальные каналы, такие как банки и системы денежных переводов, поступило $2 млрд, а через неформальные (передача наличных) – $1,46 млрд.

Спрос на наличные в Украине растет

В Украине стремительно растет спрос на валюту – покупка как безналичной, так и наличной валюты за неделю выросла на 7-9%, что усилило дефицит валюты на межбанке и наличном рынках. Кроме того, из-за окончания квартала и полугодия бизнес закрывает и пересчитывает балансы, поэтому в июле курс валют может "штормить".

Из-за роста евро к доллару на мировом валютном рынке, где показатель EURUSD еще достиг отметки 1,175, безналичный евро в Украине тоже вырос – с 48,2 до 48,78 грн/евро, а наличный – с 48,37 до 49,20 грн/евро. Нацбанк решил искусственно удержать курс евро, сбив стоимость доллара с 41,83 до 41,64 грн/$, а наличный откорректировался с 42,04 до 42,86 грн/$.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине провели ежегодный пересмотр показателей банковской системы и обновили список системно важных банков – учреждений, чья стабильность является критически важной для финансовой системы страны. К уже имеющимся 15 банкам добавлено АО "Идея Банк", который впервые получил этот статус по итогам работы в 2024 году.

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