НБУ обновил список системных банков: кто в него вошел. Полный перечень
В Украине провели ежегодный пересмотр показателей банковской системы и обновили список системно важных банков - учреждений, чья стабильность является критически важной для финансовой системы страны. К уже имеющимся 15 банкам добавлено АО "Идея Банк", который впервые получил этот статус по итогам работы в 2024 году.
Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ). Системно важными банками называют те финучреждения, нарушение стабильности которых может иметь негативные последствия для всей банковской системы или экономики страны в целом.
Такой статус требует соблюдения повышенных требований к капиталу, управлению рисками, надзорной политике и отчетности. Определение происходит ежегодно на основе конкретных финансовых показателей. По состоянию на июнь 2025 года в список системно важных банков входят:
- АО "А-БАНК";
- АО "Идея Банк";
- АТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК";
- АТ "КРЕДОБАНК";
- АО "ОТП БАНК";
- АО "Ощадбанк";
- АБ "Пивденный";
- АО КБ "ПриватБанк";
- АО "ПУМБ";
- АО "Райффайзен Банк";
- АТ "СЕНС БАНК";
- АТ "ТАСКОМБАНК";
- АБ "УКРГАЗБАНК";
- АО "Укрэксимбанк";
- АТ "УКРСИББАНК";
- АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК".
Этот перечень утвержден решением Правления НБУ №198-рш от 17 июня 2025 года. Системная важность банка - это не только формальный статус. Она означает больший уровень надзора и ответственности. Такие банки обязаны выполнять более строгие нормативы ликвидности, отчетности и финансовой устойчивости. В случае кризисных ситуаций государство рассматривает возможность поддержки этих учреждений, чтобы избежать эффекта домино в банковской сфере.
Параллельно с обновлением перечня НБУ, недавно обнародовал обновленные балансы банков за 2024 год. По этим данным, 22 финучреждениям было доначислено всего 11,78 млрд грн налога на прибыль. Причина - новые изменения в налоговое законодательство, согласно которым:
- банки больше не могут уменьшать финансовый результат на убытки прошлых лет;
- ставка налога на прибыль повышена с 25% до 50%.
Крупнейшие плательщики налога
- Ощадбанк: после корректировки уплатит 10,66 млрд грн (в 2,5 раза больше предварительно заявленного);
- Укрэксимбанк: рост налога в 15 раз - с 0,2 до 3,14 млрд грн;
- Сенс Банк: рост в 58 раз - до 1,98 млрд грн;
- А-Банк: +541 млн грн;
- Банк Пивденный: +308 млн грн;
- МТБ Банк: +225 млн грн.
Настоящим рекордсменом стал Украинский банк реконструкции и развития - налог вырос в 84 раза (с 247 тыс. грн до 20,76 млн грн). В то же время некоторые банки, такие как Укргазбанк, даже получили уменьшение обязательств - на 455 млн грн.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине забуксовала приватизация госбанков - предметных разговоров на эту тему на высоком уровне нет, как минимум с середины 2024-го. Среди причин - отсутствие у Минфина возможности активно работать на этом треке из-за нехватки кадров, а также макроэкономическая неопределенность из-за войны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!