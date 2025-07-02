Дефицит наличной валюты в Украине резко взлетел: что будет с курсом доллара и евро

В Украине стремительно растет спрос на валюту – покупка как безналичной, так и наличной валюты за неделю выросла на 7-9%, что усилило дефицит валюты на межбанке и наличном рынках. Кроме того, из-за окончания квартала и полугодия бизнес закрывает и пересчитывает балансы, поэтому в июле курс валют может "штормить".

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Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Он пояснил, что из-за роста евро к доллару на мировом валютном рынке, где показатель EURUSD еще достиг отметки 1,175, безналичный евро в Украине тоже вырос – с 48,2 до 48,78 грн/евро, а наличный – с 48,37 до 49,20 грн/евро.

Нацбанк решил искусственно удержать курс евро, сбив стоимость доллара. Поэтому безналичный доллар снизился с 41,83 до 41,64 грн/$, а наличный откорректировался с 42,04 до 42,86 грн/$.

За последнюю неделю торговая активность на валютном рынке значительно выросла:

предложение валюты на межбанке выросло на 28% – до $250 млн среднесуточно, при росте спроса на 13% – до $350 млн. Это означает, что среднесуточный дефицит валюты на межбанке достиг $100 млн;

– до $250 млн среднесуточно, при росте спроса на 13% – до $350 млн. Это означает, что среднесуточный дефицит валюты на межбанке достиг $100 млн; покупка наличной валюты населением также выросла на 7-9%, при росте спроса на 3-5%, но по безналичной валюте сохраняется среднесуточный профицит на уровне $4,4 млн, тогда как дефицит наличной валюты вырос до 13-недельного максимума – $18,8 млн.

Нацбанк увеличил интервенции на валютный рынок до 15-недельного максимума – $975,1 млн (+21%). Эксперт напомнил, что 1 июля начался новый квартал и новое полугодие – это время закрытия и перерасчета балансов. Поэтому курс валют может резко колебаться.

"Сезонно июль сопровождается медленным ослаблением гривни, которое длится где-то до 20 июля. Начало налогового периода в последнюю декаду месяца стабилизирует рынок и даже приводит к откату курса доллара из-за роста предложения валюты. Такое состояние может продолжаться даже до конца первой недели августа. Однако в июле, как правило, гривня закрывает ослабление", – пишет Шевчишин.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в украинских банках подорожал наличный доллар. В полдень 2 июля они определили его курс в среднем 41,45/42,1 грн, то есть на 2 коп. выше при покупке и на 5 коп. при продаже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

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