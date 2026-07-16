Украинцы массово выезжают из страны: как избежать очередей на границе
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Лето традиционно остается самым активным периодом для зарубежных поездок украинцев – из-за сезона отпусков пассажиропоток на западном участке границы увеличивается в среднем на 20% по сравнению со среднегодовыми показателями. Поэтому, чтобы не тратить время в очередях на границе, следует планировать выезд на будние дни (и лучше – утром или поздно вечером), а въезд – на выходные.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Там подчеркнули, что количество людей, выезжающих из Украины, пока преобладает, но объясняют это сезонными факторами.
Какова ситуация на границе:
- Более 4,5 млн человек уже пересекли западный участок границы.
- Почти 900 тыс. транспортных средств прошли оформление на границе.
- Число выехавших из Украины на данный момент превышает число въехавших более чем на 150 тыс. человек.
Пограничники уверяют, что преобладание выезда за границу над въездом является традиционным явлением для начала и середины лета. Но уже в конце лета ожидается, что преимущество постепенно перейдет на въезд в Украину, ведь все больше граждан будут возвращаться домой.
Где самые большие очереди
Наиболее загруженными на западном участке остаются следующие пункты пропуска:
- "Шегини";
- "Краковец";
- "Устилуг";
- "Ужгород";
- "Чоп (Тиса)";
- "Лужанка";
- "Порубное".
Чтобы избежать длительного ожидания в очередях, следует оптимизировать время поездки. Поэтому пограничники рекомендуют путешественникам:
- выбирать для выезда из Украины утренние или поздние вечерние часы, а по возможности — будние дни;
- планировать поездки для въезда в Украину на выходные.
Выехать в Румынию стало проще
Украинцам, планирующим выезжать за границу, будет проще попасть в Европейский Союз (ЕС) через Румынию благодаря открытию дополнительного маршрута для туристических автобусов. На пропускном пункте "Дяковцы – Раковец" действуют новые правила.
Так, до конца лета через этот пункт пропуска будут пропускать автобусы любого размера. Перед проездом водители должны зарегистрироваться в системе "Е-очередь" и прибыть в пункт пропуска в назначенное время.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине изменят правила проверок пассажиров международных железнодорожных рейсов, следующих в Польшу через станцию Мостиска-2. Правительство разрешило проводить их пограничный и таможенный контроль прямо в поездах – ранее это касалось только поездов, следующих через станцию Ягодин.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!