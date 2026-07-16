Украинцы массово выезжают из страны: как избежать очередей на границе

Лето традиционно остается самым активным периодом для зарубежных поездок украинцев – из-за сезона отпусков пассажиропоток на западном участке границы увеличивается в среднем на 20% по сравнению со среднегодовыми показателями. Поэтому, чтобы не тратить время в очередях на границе, следует планировать выезд на будние дни (и лучше – утром или поздно вечером), а въезд – на выходные.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Там подчеркнули, что количество людей, выезжающих из Украины, пока преобладает, но объясняют это сезонными факторами.

Какова ситуация на границе:

Более 4,5 млн человек уже пересекли западный участок границы.

уже пересекли западный участок границы. Почти 900 тыс. транспортных средств прошли оформление на границе.

прошли оформление на границе. Число выехавших из Украины на данный момент превышает число въехавших более чем на 150 тыс. человек.

Пограничники уверяют, что преобладание выезда за границу над въездом является традиционным явлением для начала и середины лета. Но уже в конце лета ожидается, что преимущество постепенно перейдет на въезд в Украину, ведь все больше граждан будут возвращаться домой.

Где самые большие очереди

Наиболее загруженными на западном участке остаются следующие пункты пропуска:

"Шегини";

"Краковец";

"Устилуг";

"Ужгород";

"Чоп (Тиса)";

"Лужанка";

"Порубное".

Чтобы избежать длительного ожидания в очередях, следует оптимизировать время поездки. Поэтому пограничники рекомендуют путешественникам:

выбирать для выезда из Украины утренние или поздние вечерние часы, а по возможности — будние дни;

утренние или поздние вечерние часы, а по возможности — будние дни; планировать поездки для въезда в Украину на выходные.

Выехать в Румынию стало проще

Украинцам, планирующим выезжать за границу, будет проще попасть в Европейский Союз (ЕС) через Румынию благодаря открытию дополнительного маршрута для туристических автобусов. На пропускном пункте "Дяковцы – Раковец" действуют новые правила.

Так, до конца лета через этот пункт пропуска будут пропускать автобусы любого размера. Перед проездом водители должны зарегистрироваться в системе "Е-очередь" и прибыть в пункт пропуска в назначенное время.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине изменят правила проверок пассажиров международных железнодорожных рейсов, следующих в Польшу через станцию Мостиска-2. Правительство разрешило проводить их пограничный и таможенный контроль прямо в поездах – ранее это касалось только поездов, следующих через станцию Ягодин.

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