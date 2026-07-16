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Украинцы массово выезжают из страны: как избежать очередей на границе

Станислав Кожемякин
Mакроэкономика
2 минуты
714
Иллюстрация - украинский пограничник
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Лето традиционно остается самым активным периодом для зарубежных поездок украинцев – из-за сезона отпусков пассажиропоток на западном участке границы увеличивается в среднем на 20% по сравнению со среднегодовыми показателями. Поэтому, чтобы не тратить время в очередях на границе, следует планировать выезд на будние дни (и лучше – утром или поздно вечером), а въезд – на выходные.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Там подчеркнули, что количество людей, выезжающих из Украины, пока преобладает, но объясняют это сезонными факторами.

Какова ситуация на границе:

  • Более 4,5 млн человек уже пересекли западный участок границы.
  • Почти 900 тыс. транспортных средств прошли оформление на границе.
  • Число выехавших из Украины на данный момент превышает число въехавших более чем на 150 тыс. человек.

Пограничники уверяют, что преобладание выезда за границу над въездом является традиционным явлением для начала и середины лета. Но уже в конце лета ожидается, что преимущество постепенно перейдет на въезд в Украину, ведь все больше граждан будут возвращаться домой.

Где самые большие очереди

Наиболее загруженными на западном участке остаются следующие пункты пропуска:

  • "Шегини";
  • "Краковец";
  • "Устилуг";
  • "Ужгород";
  • "Чоп (Тиса)";
  • "Лужанка";
  • "Порубное".

Чтобы избежать длительного ожидания в очередях, следует оптимизировать время поездки. Поэтому пограничники рекомендуют путешественникам:

  • выбирать для выезда из Украины утренние или поздние вечерние часы, а по возможности — будние дни;
  • планировать поездки для въезда в Украину на выходные.

Выехать в Румынию стало проще

Украинцам, планирующим выезжать за границу, будет проще попасть в Европейский Союз (ЕС) через Румынию благодаря открытию дополнительного маршрута для туристических автобусов. На пропускном пункте "Дяковцы – Раковец" действуют новые правила.

Так, до конца лета через этот пункт пропуска будут пропускать автобусы любого размера. Перед проездом водители должны зарегистрироваться в системе "Е-очередь" и прибыть в пункт пропуска в назначенное время.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине изменят правила проверок пассажиров международных железнодорожных рейсов, следующих в Польшу через станцию Мостиска-2. Правительство разрешило проводить их пограничный и таможенный контроль прямо в поездах – ранее это касалось только поездов, следующих через станцию Ягодин.

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УкраинаграницаГосударственная пограничная служба Украины
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