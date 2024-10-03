Украинцам рассказали, в какой валюте лучше держать деньги: как вкладывать сбережения

Чтобы максимально убеспечить свои сбережения и даже заработать на них, украинцам стоит диверсифицировать их – вложив в разные активы. В частности, в гривневые инструменты – ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), депозиты. А также иностранную валюту – доллары, евро и пр.

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Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: ОВГЗ можно покупать со сроком погашения максимум до 1 года, но "стандартными" являются "все же со сроком 3-6 месяцев".

При этом эксперт подчеркнул: в гривневых инструментах стоит держать около 40% своих сбережений. А 50-55% – в валюте.

"Моя рекомендация – 50 на 50 в долларах и евро. Но если у вас есть желание валютную часть еще больше диверсифицировать, тогда 50% я бы держал в долларах, 35% – в евро, 7,5% – в фунтах и ​​7,5 в швейцарских франках", – рассказал эксперт.

Оставшиеся же 5-10% сбережений, по его словам, можно вложить в драгоценные металлы. В частности, золото или серебро – "в зависимости от вашего состояния и осведомленности о работе этого рынка".

Кроме того, подчеркнул он, около 10-20% сбережений следует держать в высоколиквидных активах. В частности:

на банковской карте;

в наличке.

"Эти средства должны перекрывать ту сумму, которые могут быть срочно нужны. Это подстарховка", – объяснил Козырев.

Что лучше – наличка или депозит?

В то же время, отметил он, принимать решение о том, держать деньги в наличке, или на депозите в банках, нужно, исходя из их особенностей. К примеру, преимуществами налички, по его словам, являются:

Высокая ликвидность.

"Доллары или евро можно мгновенно поменять на гривню в банках, обменниках и т.д. Кроме того, наличные деньги ходят между людьми", – рассказал аналитик.

Отсутствие технических проблем.

Как объяснил Козырев, если деньги находятся на карте или банковском депозите, то для их возврата "нужно идти в кассы банка или в терминалы". Однако в ситуации с возможными отключениями электроэнергии в получении денег таким способом могут возникнуть проблемы.

Среди недостатков же хранения сбережений в наличке, по его словам, – обесценивание денег за счет инфляционных процессов. Кроме того, "есть риски кражи, или если будет прилет (в результате ракетного либо дронового обстрела. – Ред.) или пожар".

Преимуществом же безналичного хранения денег, отметил Козырев, является то, что "вы можете получать на них проценты". Т.е., деньги будут работать.

Однако риски есть и здесь. "Если вы размещаете деньги на депозит или в ценные бумаги, то доверяете их хранение и выплату процентов либо банкам, либо правительству. Однако, к примеру, проблемы в банковской системе или финансовый кризис в государстве могут активно влиять на покупательскую способность этих средств", – объяснил аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время до конца 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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