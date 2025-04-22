Украинцам рассказали, почему растет курс: стоит ли скупать евро

Ощутимый рост курса евро является результатом ослабления доллара на мировых рынках – в настоящее время 1 евро равен более 1,13 доллара. К этому привела таможенная политика и связанные с ней фондовые падения, ожидания и надежды на скорую стабилизацию ситуации. При этом в банковском секторе отмечают: в данной ситуации скупка евро гражданами сыграет против них. А прогнозировать, как будут развиваться события на валютном рынке дальше, сложно.

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Дело в том, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, что отсроченные пошлины не означают их отмены. А торговая война США против КНР и возможная "схватка" с ЕС лишь усиливают вибрации на валютном рынке.

"Курс евро следует рассматривать, прежде всего, в связке с курсом доллара на мировых рынках. Как видим, курс доллара продолжает снижаться, а курс евро становится все крепче", – констатировал банкир.

Стоит ли скупать евро

Вместе с тем, подчеркнул он, скупка евро украинцами в данной ситуации сыграет против них. Ведь:

Доллар остается мировой резервной валютой "и нет причин рассчитывать на то, что эта валюта крайне обесценится".

Можно купить евро по излишней цене – т.е., просто переплатить за панику.

Кроме того, отметил банкир, в целом, в настоящее время сложилась уникальная ситуация: курс и евро, и доллара напрямую зависит от нескольких как экономических, так и политических решений. А потому "все может измениться буквально за считанные часы".

"На мой взгляд, впоследствии ситуация на валютном рынке может успокоиться. Однако все будет зависеть от решений мировых лидеров: мир находится на крючке отсроченных пошлин, Европа готова жестко ответить на любые торговые санкции и ограничения со стороны США", – резюмировал банкир.

Курс евро в Украине

В то же время, 22 апреля в Украине действует рекордный официальный курс евро – 47,77 грн. А на 23 апреля НБУ обновил его до 41,71. Т.е., курс снизился на 6 коп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Кабинет министров одобрил законопроект о выполнении Украиной требований Евросоюза (ЕС) для присоединения к системе европлатежей (SEPA). Таким образом, после того, как будут пройдены все необходимые процедуры, Украина может войти в зону платежей в евро. Впрочем, это не будет означать перехода страны на евровалюту – речь идет исключительно о банковских платежах. Однако вступление в SEPA позволит продвинуться на пути евроинтеграции и может снизить комиссии за денежные переводы между Украиной и странами ЕС.

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